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Война может закончиться только одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до неизбежного, - Джонсон

10 декабря, 2022 суббота
16:31
Мир Борис Джонсон

Бывший премьер Британии Борис Джонсон подчеркнул, что международные партнеры Украины должны передать Украине все необходимое оружие для борьбы против России, чтобы поскорее закончить захватническую войну

Об этом говорится в колонке бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в The Wall Street Journal.

"Поскольку война может закончиться лишь одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до неизбежного завершения. В интересах всех, включая Россию, чтобы занавес как можно быстрее опустился над несчастьем Путина. Не в 2025-м, не в 2024-м, а в 2023-м", – написал он.

По его словам, у украинцев есть доблесть, необходимая для успеха, и они это показали. Им просто необходимо оборудование. Он призвал партнеров передать Украине все необходимое оружие.

"Пора срочно посмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь их военных целей или по крайней мере выгнать россиян со всех территорий, захваченных в этом году", - написал он.

Джонсон призвал оказать Украине сначала необходимую помощь против атак россиян с воздуха, в том числе беспилотники для обнаружения мест запуска дронов и ракет, а также зенитные ракеты.

Бывший премьер отметил, что украинским бойцам нужны системы большего радиуса действия, такие как ATACMS, а также бронемашины и танки, чтобы быстро вернуть свою территорию.

  • 9 декабря Белый дом объявил о выделении Украине очередной партии военной помощи в размере $275 млн. Общая сумма военной помощи администрации президента США Джо Байдена составляет уже более 19 миллиардов долларов.

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война с Россией
Борис Джонсон
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