Война может продлиться долго, - генеральный секретарь НАТО
Альянс должен быть готов поддерживать Украину в течение продолжительного времени
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы видим, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине. Были планы взять Киев. Они не смогли этого сделать. Потом Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось", - сказал Столтенберг.
По убеждению генерального секретаря, Североатлантический союз не может предвидеть, сколько будет длиться война. В то же время Йенс Столтенберг убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.
"Мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продлиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил. руководитель Североатлантического союза.
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