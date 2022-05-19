Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине. Были планы взять Киев. Они не смогли этого сделать. Потом Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось", - сказал Столтенберг.

По убеждению генерального секретаря, Североатлантический союз не может предвидеть, сколько будет длиться война. В то же время Йенс Столтенберг убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.

"Мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продлиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил. руководитель Североатлантического союза.

19 мая президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО.

Политолог Рамис Юнус считает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является политической сегрегацией и двойными стандартами для Украины и Грузии, которых в Альянс брать не хотят.

3 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. На следующий день советник президента Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию Турции: "Мы не закрываем дверь".

16 мая президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что будет просить постоянного представителя Хорватии при НАТО голосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс.

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