"Война может привести к территориальным потерям для Украины": польский генерал считает, что Путин не оставляет надежд отрезать Украину от моря

Так считает генерал Станислав Козей, бывший руководитель Бюро по национальной безопасности Польши, передает Onet.

Козей не сомневается, что Россия выйдет из войны в Украине очень ослабленной: ее стратегические возможности снизятся, позиции на международной арене значительно ухудшатся, а уровень жизни россиян очень упадет. В этом смысле можно сказать, что Россия проигрывает эту войну, объясняет он.

"Но на фронте для россиян еще ничего не решено. Очень вероятно, что война приведет к территориальным потерям для Украины. Хотя в смысле национального единства, позиции государства в мире или шансов на присоединение к западному сообществу Украина выиграла этот конфликт, даже если ее территория будет ограниченной", – считает генерал.

Ситуацию на фронте Станислав Козей называет не слишком хорошей для украинцев. Он предполагает, что Россия способна добиться успеха на Донбассе, что позволит ей продолжить наступление.

"Битва за Донбасс очень важна. Ее результат может оказаться решающим для будущего Украины, а также и для стран Балтии и Польши. Потенциальное нападение путинских войск на Польшу и страны Балтии – это не политическая выдумка, это очень вероятная ситуация, которая может возникнуть. Но только в том случае, если Россия одержит полную победу над Украиной.

Кремль видит победу так: победа на Донбассе, успешная атака на Одессу, завоевание всего юга, смещение Зеленского и установление пророссийского правительства (по модели Лукашенко). Если бы России это удалось, это была бы очень опасная ситуация. На волне эйфории по поводу победы русский народ будет упорнее нести бремя, связанные, в частности, с санкциями. И будет готов "добивать Запад", – говорит Козей.

Он отмечает, что не принадлежит к скептикам, которые не понимают – как, имея такие огромные военные проблемы в Украине, Россия планирует атаковать такого мощного соперника как НАТО.

"Такие соображения бессодержательны, потому что они предполагают, что Путин будет руководствоваться логикой. Но Путин действует иррационально. А если бы Путин победил в Украине, эта иррациональность была бы еще больше. НАТО уже понятно, что мы имеем дело со Второй холодной войной, поэтому бесполезно делать вид, что конфронтации с Россией нет", – подытожил бывший шеф БНБ.