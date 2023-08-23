Во всяком случае, я готов воевать оставшуюся всю свою жизнь, на востоке и на западе, лишь бы война отошла с наших земель. Собственно, в основном так это и работает: если не навязываешь бой где-нибудь, то приходится драться дома. Мы пропустили Ичкерию, Грузию. Мы старались не драться в Крыму – и получили Донбасс. Мы в Минске попытались не драться на Донбассе – так что дрались в Мощуне и под Броварами.

Плюс в глобализации здесь в том, что не будет страдать сама Украина. Минус – что как только хоть немного утихнет у нас огонь, страна, которая так ужасно хочет спать, как она спала до февраля-22, немедленно погрузится в свой привычный сон, расслабится и снова будет болеть леностью и беспомощностью.

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Сегодня подумал, что война мне напоминает длительный отпуск. Собственно, мои отпуска были часто далекими походами в экстремальных условиях, так что можно найти сходство.

Мне с самого начала войны еще ни разу не хотелось "отдохнуть" - напротив, только в приключениях войны можно найти утешение от военной рутины.

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Об авторе. Игорь Луценко, журналист, воин ВСУ

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