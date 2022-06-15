Война может перекинуться с Украины на другие страны, – польский вице-премьер Качиньский

Это подчеркнул вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, передает TVP.

"Мы на голову выше их, если речь идет о технологиях, ресурсах, вооружении или уровне подготовки. Однако нам не хватает решимости и желания победить", - отметил политик.

Качиньский не исключает, что если Запад будет заниматься умиротворением агрессора, то война может распространиться за пределы Украины.

"Такой сценарий реальный, учитывая нерациональность решений российской власти. Это – один из сценариев, ведь в войне всегда есть элемент непредсказуемости", – отметил Ярослав Качиньский.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине.

Польша построила 140 км "стены" на границе с Беларусью.

Польский генерал выразил сомнение в том, что белорусы будут атаковать Украину – их действия имеют целью отвлечь часть украинских сил.

Он подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное для победы Украины, потому что "поражение Запада (особенно США) в Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане".