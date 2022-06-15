Война может перекинуться с Украины на другие страны, – польский вице-премьер Качиньский
Зацикленность Запада во избежании войны делает его слабее в противостоянии с Россией, которая не учитывает никаких ценностей
Это подчеркнул вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, передает TVP.
"Мы на голову выше их, если речь идет о технологиях, ресурсах, вооружении или уровне подготовки. Однако нам не хватает решимости и желания победить", - отметил политик.Качиньский не исключает, что если Запад будет заниматься умиротворением агрессора, то война может распространиться за пределы Украины.
"Такой сценарий реальный, учитывая нерациональность решений российской власти. Это – один из сценариев, ведь в войне всегда есть элемент непредсказуемости", – отметил Ярослав Качиньский.Он подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное для победы Украины, потому что "поражение Запада (особенно США) в Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане".
- Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине.
- Польша построила 140 км "стены" на границе с Беларусью.
- Польский генерал выразил сомнение в том, что белорусы будут атаковать Украину – их действия имеют целью отвлечь часть украинских сил.
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