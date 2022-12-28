Война может длиться не менее 2-3 лет, учитывая ресурсы России, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что, имея большие запасы военной техники, Россия может попытаться затянуть войну на 2-3 года
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Потенциал Украины для продления наступательных действий зависит от регулярности и надежности военной помощи от наших партнеров. Поскольку эта помощь влияет на накопление украинских резервов. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда Украина и противник накапливают силы для дальнейших боевых действий", - пояснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что успешность наступления ВСУ зависит от военной помощи союзников
"Я не исключаю того, что боевые действия могут длиться минимум 2-3 года. Ведь в России еще остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия. Однако такой сценарий развития событий не единственный. По моему мнению. , следующий год станет достаточно важным в этой войне. И для нас успеваемость наступательных действий в 2023 году будет зависеть от помощи союзников", - добавил он.
- В утренней постройке 28 декабря в Генштаб ВСУ сообщили, что украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. ВСУ 27 декабря отразили атаки врага в Луганской и Донецкой областях, а также уничтожили около 50 россиян 26 декабря
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