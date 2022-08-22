"Война может быть надолго": Тарас Чмут рассказал о ключевых потребностях для ВСУ

Об этом он сказал в интервью НВ.

По его словам, вооружение большей дальности, которое недавно начала получать Украина, существенно усложняет ведение боевых действий для противника, но пока рано говорить об изменении хода войны.

На вопрос о наиболее острой необходимости украинской армии он ответил: "Бронетехника, артиллерия, системы ПВО, автотехника. А дальше уже беспилотники, средства связи, ночная оптика и так далее".

Руководитель фонда сказал, что в условиях полномасштабной войны нет достаточного количества оружия.

"Мы сражаемся с ядерным государством. Представьте, что у нас завтра появляются 10 тыс. танков, а послезавтра по нам наносят ядерный удар. Помогут ли нам 10 тыс. танков в случае ядерного удара? Наверное, нет. Поэтому нет какой-то цифры, сколько нужно. Ее просто нет. Любая помощь важна и нужна. Она позволяет где-то компенсировать потери, где-то нарастить потенциал, а где-то выиграть время", - сказал он.

Тарас добавил, что пока рано говорить о контрнаступлении на Юге, но есть вероятность, что "россияне покинут правобережье Херсонской области, отступят самостоятельно, как они это сделали на Севере".

На вопрос о том, что украинцы в большинстве еще не понимают о войне, но им следует об этом знать, Чмут ответил: "Что это может быть очень надолго".

По словам руководителя фонда, с 24 февраля удалось собрать более 4 млрд. грн. И еще криптовалюта, которую сложно считать. Большинство донатов, около 70-80%, принадлежат украинцам, а не бизнесу.

26 июля мы писали, что фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2.

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