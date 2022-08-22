"Война может быть надолго": Тарас Чмут рассказал о ключевых потребностях для ВСУ
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сообщил, что 70% пожертвований делают обычные украинцы, а не бизнес и рассказал о том, что сейчас необходимо для защитников
Об этом он сказал в интервью НВ.
По его словам, вооружение большей дальности, которое недавно начала получать Украина, существенно усложняет ведение боевых действий для противника, но пока рано говорить об изменении хода войны.
На вопрос о наиболее острой необходимости украинской армии он ответил: "Бронетехника, артиллерия, системы ПВО, автотехника. А дальше уже беспилотники, средства связи, ночная оптика и так далее".
Руководитель фонда сказал, что в условиях полномасштабной войны нет достаточного количества оружия.
"Мы сражаемся с ядерным государством. Представьте, что у нас завтра появляются 10 тыс. танков, а послезавтра по нам наносят ядерный удар. Помогут ли нам 10 тыс. танков в случае ядерного удара? Наверное, нет. Поэтому нет какой-то цифры, сколько нужно. Ее просто нет. Любая помощь важна и нужна. Она позволяет где-то компенсировать потери, где-то нарастить потенциал, а где-то выиграть время", - сказал он.
Тарас добавил, что пока рано говорить о контрнаступлении на Юге, но есть вероятность, что "россияне покинут правобережье Херсонской области, отступят самостоятельно, как они это сделали на Севере".
На вопрос о том, что украинцы в большинстве еще не понимают о войне, но им следует об этом знать, Чмут ответил: "Что это может быть очень надолго".
По словам руководителя фонда, с 24 февраля удалось собрать более 4 млрд. грн. И еще криптовалюта, которую сложно считать. Большинство донатов, около 70-80%, принадлежат украинцам, а не бизнесу.
- 26 июля мы писали, что фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2.
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