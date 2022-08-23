Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Путин не учел того, о чем мы говорили. Мы говорили, что украинцы – это народ, который любит свободу и умеет за свою свободу бороться. И это их право – выбирать президента. Они могут выбрать одного лучшего, одного худшего, ошибиться, но это право народа. И народ не хочет это право отдавать. Война между Украиной и Россией свидетельствует, насколько сильнее демократическая страна по сравнению с тоталитарной. Тоталитарная страна, как правило, коррумпирована, и она построена на страхе. Каждый чиновник боится прийти к Путину и сказать что-то, что ему не понравится. Разве не было умных россиян, которые осознавали, что украинцы являются сильным народом, которые знали, что у нас сильная армия, что мы будем бороться, но боялись сказать?.. Каждый из них приходил к Путину и говорил, что российскую армию в Украине будут встречать с цветами. И Путин сам в это верил, и каждый боялся сказать ему неприятную новость. Ему сказали, что у него очень много "калибров" и очень много "кинжалов", а их оказалось гораздо меньше. Теперь он садит по тюрьмам людей, которые их делали, потому что ему не говорили реальной правды об их вооружении, с которым мы боремся, и боремся успешно. Так что коррумпированная диктатура всегда проигрывает сильной демократии", – пояснил Княжицкий.

Народный депутат подчеркнул, что главной задачей для Украины является построить сильное демократическое государство.

"Если бы мы были действительно сильной демократией, а не просто демократией, то, во-первых, Путин бы не решился наступать. Он бы сам это осознал. Во-вторых, жертв было бы меньше и мы бы воевали эффективнее. И потому наша задача – построить эту сильную демократию. И очень важно, чтобы украинские власти это поняли. В сильной демократии есть сильное государство, сильные институты, сильная армия, сильный народ, все для победы и все объединяются ради этой победы", - добавил он.

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