Эспрессо расскажет, что такое Threads и чего ждать от сети в будущем.

Threads – социальная сеть, которая принадлежит компании Meta Platforms и по своим возможностям и визуальному виду очень напоминает Twitter, также имеет акцент на краткие текстовые публикации. В Threads микроблоги могут содержать до 500 символов текста (сейчас в Twitter 280 символов), также есть возможность постить фотографии (до 10) и 5 минут видео. Threads тесно связан с Instagram. Поэтому создатели новой сети описывают ее как "приложение для текстового общения в Instagram".

История происхождения

Слово "Threads" переводится с английского, как "нити". То есть эта ассоциативная игра связана с мировой паутиной и возможностью "плести" свою паутину благодаря Threads и связывать ее с другими.

На самом деле история сети с таким именем берет начало еще с 2019 года, когда Threads был представлен через Instagram как отдельное приложение. Эта программа позволяла пользователям общаться посредством обмена сообщениями и видеочатов, напоминая функции Snapchat и должна стать их конкурентом. Однако в декабре 2021 года Instagram прекратил поддержку этой версии Threads и о ней быстро забыли.

Когда же в октябре 2022 года Илон Маск приобрел Twitter, уволив значительную часть сотрудников и начал говорить об изменениях, многие пользователи задумались над альтернативными соцсетями. Наблюдался отток из Twitter в такие соцсети, как Mastodon, Tumblr и Hive Social. Уже в ноябре у Meta, компании Марка Цукерберга, поняли, что появляется ниша для развития новой сети, которую решили подвязать к Instagram. Соответственно, начали обсуждать возможность создания отдельного приложения – Instagram Notes, будущей текстовой функции, предназначенной исключительно для пользователей Instagram. Разрабатывать это приложение начали в январе 2023 под кодовым названием "P92" (Проект 92). С каждым новым месяцем все больше информации появлялось, что новое приложение будет конкурентом Twitter. В частности, в июне The Verge опубликовал подробности внутренней встречи в компании Meta, на которой обсуждался "P92", описанный одним директором корпорации, как "ответ компании в Twitter".

В начале июля разработчик Алессандро Палуцци написал в Twitter, что "Проект 92" был выпущен в Google Play Store под названием Threads. Однако программа была удалена через несколько часов. И уже 3 июля Threads появился в Apple App Store. 5 июля Threads был официально запущен в 100 странах. Интересно, что обнародование сети произошло на фоне изменения количества твитов, которые можно просматривать в день в Twitter, что вызвало очередную волну недовольства у пользователей соцсети и также способствовало быстрому росту Threads.

Рекорды Threads

Фото: график, где показано за столько времени Threads получил 1 млн пользователей – 1 час, а другие сети – за сколько дней

Никакая другая сеть в мире так быстро не получала новых пользователей. За первые 2 часа после официального появления Threads было 2 млн пользователей, за 4 ч – 5 млн, 7 ч – 10 млн, за 16 ч – 30 млн, для получения 50 млн понадобилось полтора суток, а 100 млн – всего за 5 дней! Предыдущий рекордсмен ChatGPT достиг 100 миллионов ежемесячных активных пользователей в январе только через два месяца после запуска. Например, TikTok потребовалось около девяти месяцев после глобального запуска, чтобы достичь 100 миллионов пользователей, а Instagram – 2,5 года, Faceebook – более 4,5 лет! В дальнейшем темпы роста стали спадать. 15 июля, то есть через десять дней, в сети было зарегистрировано 112 млн пользователей (в настоящее время Threads недоступен в странах Евросоюза, в том числе из-за проблем с конфиденциальностью). К слову, в Twitter сейчас около 250 млн. активных пользователей.

Такой успех Threads объясняется несколькими факторами. Конечно, быстрому росту способствовал автоматический импорт подписчиков из Instagram. Также важно, что сеть не возникла ниоткуда. Ее разработала компания, которой принадлежит Faceebook, Instagram, WhatsApp, соответственно, были привлечены большие возможности корпорации по популяризации и созданию ажиотажа благодаря рекламе мощного "конкурента Twitter". А Twitter, на который больше похожа Threads, переживает сейчас нелегкие времена из-за часто непонятных для общества заявлений владельца Илона Маска и тех изменений, которые он вносит. Ну и важно отметить, что во все более информационном мире, людям интересны глобальные новинки, чтобы приобщиться к чему-то большему, иметь альтернативу и пробовать что-то новое.

Как пользоваться Threads

Стать частью Threads можно только с помощью учетной записи Instagram. Весь процесс регистрации – три клика: согласен войти через Instagram; подтверждаю синхронизацию информации; согласен (или не согласен) заново подписаться на всех, за кем я уже слежу в другой соцсети. Все, вы часть Threads.

Помимо своих публикаций на вашей странице будут кнопки: ответы, репоста и возможности цитирования темы. Также можно сделать репост записи на другие платформы, включая Twitter. У Threads нет хештегов, но можно найти пользователей благодаря "@". В своем профиле можно просмотреть два раздела – "цепочки" и "ответы".

Пока в сервисе нельзя ограничивать свою новостную ленту людьми, за которыми следите. Также в этом году Meta не будет добавлять рекламу в Threads. Поэтому основная лента сети — это смесь контента, который создают пользователи, за которыми следите, а также того содержимого, которое рекомендуют алгоритмы, благодаря вашей деятельности в Instagram и Faceebook.

Важно отметить, что Threads копирует внутреннюю политику Instagram и Faceebook. В Threads действует правило так называемого "чувствительного контента", когда алгоритмы могут определить неприемлемым ваши высказывания, забанят вас за фото и видео с обнаженными людьми или за какой-нибудь обидный контент (в Twitter можно поститься чуть ли не любую визуальную вещь).

Из-за своей свежести на рынке, сеть более открыта для продвижения новых пользователей и позволяет блоггерам создавать новые аудитории и тем самым популяризировать свои блоги.

Какая участь Threads

Фото: LIGHTROCKET VIA GETTY

Трудно спрогнозировать, сможет ли Threads закрепиться на добытой вершине и продолжать свой рост, или это лишь временный хайп, как было с сетью Clubhouse? Напомним, что Clubhouse, в основе которой звуковые сообщения и голосовое общение, приобрела популярность во время пандемии в 2020 году. В феврале 2021 года количество загрузок приложения Clubhouse составило 8 млн пользователей. Однако к середине 2021 года только 5% пользователей, установивших приложение, продолжали им пользоваться.

В то же время, преимуществом и недостатком Threads является то, что учетные записи сети интегрированы с учетными записями Instagram. Темы и аккаунты Instagram имеют одинаковые имя пользователя, изображения профиля и имя, причем пользователи могут изменять эти данные только через Instagram. Также удаление Threads возможно только из-за удаления Instagram. Meta говорит, что логика этого механизма такова: профиль Threads является частью аккаунта пользователя в Instagram. Поэтому это делает Threads потенциально живучей сетью со многими "мертвыми душами", которые зарегистрировались из любопытства, но не юзают ее, а удалить не могут, потому что активны в Instagram.

В компании Twitter считают, что Threads не честно использовали их основную задумку. Также Twitter утверждает, что Meta привлекла многих бывших сотрудников Twitter, которые имели доступ к коммерческим секретам и конфиденциальной информации Twitter. Но в Meta опровергла эти обвинения, утверждая, что ни один бывший сотрудник Twitter не вовлечен в команду разработчиков Threads. И все же Twitter издал юридическую угрозу против Threads, отметив, что это приложение нарушает права интеллектуальной собственности. Поэтому, возможно, мы увидим еще большие судебные тяжбы между двумя компаниями, а не только раскрученный медийный "бой в клетке" между владельцем Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском. Впервые о поединке миллиардеры-конкуренты заговорили в конце июня, когда Илон Маск возмутился из-за новостей именно о разработке и запуске Threads. Поэтому предстоящее сражение имеет все шансы лишь накрутить популярность обоим соцсетям благодаря медийному ажиотажу между противостоянием Цукерберга и Маска.