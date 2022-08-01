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Война между Китаем и Тайванем неизбежна, - эксперт-международник Харитонов

1 августа, 2022 понедельник
16:46
война с Россией

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что Тайвань готов к любым последствиям

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нэнси Пелоси (американский политический деятель, - ред.) планирует посетить столицу Тайваня. Тайвань - это самодостаточная демократия, это первая демократия Азии. Тайвань готов к любым последствиям. Пока угрозы вторжения нет. Война будет, но когда она будет - не знает никто. Как говорят тайваньские депутаты: Правда известна только Си Цзиньпин. Безумный диктатор может делать что угодно и он не будет думать о последствиях", - заметил Харитонов.

  • 20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
  • 25 июня Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань".
  • 23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.
  • 14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.
  • 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.
  • 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
  • "Готовьтесь к бою!" - сообщила 80-я армия Народно-освободительной армии Китая

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