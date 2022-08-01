Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нэнси Пелоси (американский политический деятель, - ред.) планирует посетить столицу Тайваня. Тайвань - это самодостаточная демократия, это первая демократия Азии. Тайвань готов к любым последствиям. Пока угрозы вторжения нет. Война будет, но когда она будет - не знает никто. Как говорят тайваньские депутаты: Правда известна только Си Цзиньпин. Безумный диктатор может делать что угодно и он не будет думать о последствиях", - заметил Харитонов.

20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер палаты представителей посетит Тайвань.

25 июня Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань".

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.

14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.

12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

"Готовьтесь к бою!" - сообщила 80-я армия Народно-освободительной армии Китая

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb