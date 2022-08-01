Война между Китаем и Тайванем неизбежна, - эксперт-международник Харитонов
Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что Тайвань готов к любым последствиям
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нэнси Пелоси (американский политический деятель, - ред.) планирует посетить столицу Тайваня. Тайвань - это самодостаточная демократия, это первая демократия Азии. Тайвань готов к любым последствиям. Пока угрозы вторжения нет. Война будет, но когда она будет - не знает никто. Как говорят тайваньские депутаты: Правда известна только Си Цзиньпин. Безумный диктатор может делать что угодно и он не будет думать о последствиях", - заметил Харитонов.
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