"Война между демократическим и тоталитарным миром": нардеп Буймистер заявила, что от событий в Украине будет зависеть развитие ситуации в Европе

Об этом она заявила в программе "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV.



"Благодаря Путину сегодня у Украины открываются новые возможности для налаживания стратегических союзов и сотрудничества. Они бы занимали в международной дипломатии мирного времени больший период времени. Мы услышали очень важные месседжи от премьер-министра Великобритании. Они соглашались дипломатами в течение долгого времени. -первых, абсолютное осуждение и неприемлемость дальнейшей эксалации конфликта и агрессии против Украины, готовность оказать помощь и развивать нас и нашу обоснованность как военной помощью, так и уже вложением средств в развитие нашего военно-промышленного комплекса", - сказала Буймистер.



Она считает это очень важным сигналом в рамках углубления сотрудничества.



"Я лично считаю, что в условиях эскалации мы можем именно на ВПК строить нашу экономику. Нам будет тяжело привлекать инвестиции в мирные отрасли, а в военные – гораздо легче. У нас совершенно недоиспользованное направление сотрудничества с нашими партнерами", – добавила нардепка.



Она отметила, что согласно заявлениям Джонсона война – это уже конфликт чисто Украины и РФ.



"По этим заявлениям мы видим тот факт, что Россия воюет не с Украиной. Это война между демократическим и тоталитарным миром и Украина в этой войне выступает своеобразным щитом. И от событий в Украине будет зависеть, как будет развиваться демократия в Европе. Эти важные месседжи мы от наших британских коллег услышали.От Украины, к сожалению, мы слышим только единичные заявления наших дипломатов, которые действительно укрепляют наши переговорные позиции в этот очень чувствительный момент для страны, но, к сожалению, от высшего политического руководства мы таких уверенных заявлений не слышим", - подытожила Буймистер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb