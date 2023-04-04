Ибо не встречал безошибочных, хотя, конечно, масштаб и осознание ошибок при их совершении часто бывает несоразмерным.

Кейс Лободы показывает общую тенденцию проблемы безразличных, инертных или недалеких, которых новая фаза войны таки ткнула носом в реальность и заставила не выбирать, нет, а наконец определиться с позицией. И большинство из них, к слову, определили ее в пользу Украины. Да, они никакие не герои, потому что большинство из них вынуждены были прозреть под давлением обстоятельств и довольно поздно как на ситуацию. Часть из них таки "переобулась", но это тоже положительная тенденция, потому что многим понравилась новая обувь, и они в ней останутся. Все, что меняется в пользу Украины и украинской культуры – это, в конечном счете, полезно. Пели или разговаривали до 2022-го на русском, а после перешли на украинский? Ну и клево. Действительно идейные и упорные либо бежали в Россию, либо там и были, и не вернулись.

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Я не вижу особых оснований хейтить Ефросинину, Лободу, Полякову, Бабкина, Каменских с Потапом и других. Особенно с той яростью, с которой их хейтили.

Здесь проблема в другом. Эти люди снова хотят быть в свете софитов, на верхушке медийной пирамиды, но это уже невозможно. Они не могут быть больше кумирами даже для людей, не очень разборчивых, с сомнительным музыкальным вкусом.

Здесь проблема в другом. Эти люди снова хотят быть в свете софитов, на верхушке медийной пирамиды, но это уже невозможно. Они не могут быть больше кумирами даже для людей, не слишком разборчивых, с сомнительным музыкальным вкусом. Теперь они просто люди, как и все. И их желание быть на экранах даже во время скандалов или оправданий и раскаяний — смешно и уже неактуально. Они не прошли люстрацию вовремя и это полностью их вина и их ответственность. Не стоит хейтить их как людей, а как артистов их уже вымыло из эфиров, и вряд ли они вернутся туда на старых позициях и рейтингах.

В конце концов самое время обратить внимание на новых людей, качество и масштаб которых открыла война. На новых актеров, певцов и музыкантов, художников и поэтов. И еще раз порадоваться за старых, подтвердивших реноме достойных людей.

Война люстрировала многих старых кумиров, поэтому наступает время новых.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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