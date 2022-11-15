Что мегаполезного сделала с украинцами эта война — лишила сантимента к России у многочисленных украинских русофилов разного толка и калибра — от мягких "культурных" до упоротых имперских воинственных.

Сантимент украинцев к России был заложен во многих вещах и большая часть симпатий к России держалась на наследии СССР - "культура"-геополитика-милитаризм-молодость.

Да, Украина часть бывшего СССР, и ностальгирующих по совку у нас немало, и они полностью синхронизированы с такими же в России. А учитывая, что Россия - правопреемница СССР, то она унаследовала и часть ностальгии по этому государственному образованию.

Но России было выгодно лежать и изображать фата-моргану. Как только она "встала с колен" и проявила активность — сразу иллюзии развеялись. Вернее Россия встала, а иллюзии так и не смогли. Ничего величественного из того, по чему вздыхали симпатики, у нее не оказалось.

Путин потерял не только то, за чем шел, — поддержку и рейтинги в России, но и симпатиков России в Украине

Великие потомки российского балета и Достоевского срали, извиняюсь, в оккупированных квартирах, насиловали, воровали унитазы и не все из них видели асфальт и освещение в селах и писали без ошибок. А воюющие против них в рядах ВСУ – часто лучше знакомы с произведениями их классиков просто в силу лучшей образованности.

Великий стратег и "всехпереиграл" Путин оказался слепым самодуром, который отбросил здравый смысл и логику и застрял по шею в грязи.

А проигравших не любит никто. И это касается не только России. История знает множество примеров, когда неудачная война или военная операция хоронила карьеру президентов больших стран, а, напротив, успешно проведенная — стремительно поднимала невысокие рейтинги.

Мягкие "культурные" русофилы получили шок от российских танков, бомб и ракет, а упоротые имперские - не меньший шок от того, что эти танки, бомбы и ракеты оказались не такими уж страшными и эффективными.

Россия не одержала блестящей победы, и Путин потерял не только то, за чем шел, поддержку и рейтинги в России, но и симпатиков России в Украине. Никто не хочет быть на стороне армии и страны, в чей адрес за последние 8 месяцев сгенерированы тысячи эмоциональных мемов, а сама она из "геополитического" титана превратилась в посмешище.

Мягкие "культурные" русофилы получили шок от российских танков, бомб и ракет, а упоротые имперские — не меньший шок от того, что эти танки, бомбы и ракеты оказались не такими уж страшными и эффективными. И несколько хаймарсов могут остановить и заморозить целую армаду российских солдат.

Украинцы из гречкосеев вдруг оказались талантливыми бойцами и собрали себе все симпатии тех, кто млел от силы и влиятельности. И в Украине, и в мире, и даже в самой России. Части россиян традиционно хочется быть победителями, но собственная армия доставляет только жгучий стыд, поэтому они переключились на переживание за украинскую армию ????

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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