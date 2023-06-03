"Путешествие человечества. Истоки богатства и неравенства" Одеда Галора

Автор этой книги напоминает о том, как еще несколько веков назад действительность подавляющей части людей походила скорее на действительность их далеких предков и большинства тех, кто жил на Земле много тысяч лет назад, чем на реалии их современных потомков. "Путешествие человечества. Истоки богатства и неравенства" Одеда Галора (Наш Формат) вообще жесткое, малоутешительное, но вдохновляющее чтиво, в котором опровергается много предположений. Например, о том, что революцией, изменившей игру последних веков, была не индустриализация, а массовое образование, и что новые технологии, конечно, могут повысить уровень жизни, но это произошло лишь благодаря уменьшению размера семьи и стимулированию большего гендерного равенства. Словом, о вранье по поводу того, что, дескать, жить стало лучше и веселее, как уверяли нас до сих пор. И пусть когда-то, как писал английский философ Томас Хоббс, человеческая жизнь была "безобразной, жестокой и короткой", каждый четвертый младенец умирал в течение первого года жизни от холода, голода и многочисленных болезней, женщины часто погибали во время родов, а человеческий возраст редко превышал сорок лет, но в наше время кое-где мало что изменилось. Так что зря долгое время считалось, что на протяжении истории человечества уровень жизни шаг за шагом изменялся к лучшему. Это представление ошибочное. Процесс технологического развития действительно был преимущественно постепенным и набирал обороты с течением времени, однако условия существования не улучшались параллельно с ним. Удивительный скачок качества жизни, произошедший за последние столетия, является следствием крутого поворота. Какого именно и где были ключи к прогрессу человечества, и исследует автор книги. Он доказывает, что пусть даже за последние двести лет у нас был потрясающий прогресс в сфере здоровья, богатства и продолжительности жизни, но это не было случайностью истории. На самом деле нам раскрывают более универсальные силы, стоящие за этим изменением, раскрывая, таким образом, тайну человеческого развития.

"Война, которую необходимо было выиграть. Вторая мировая: стратегии, битвы, решения" Уильямсона Мюррея и Эллана Р. Миллета

Эта книга является самым полным и совершенным экскурсом в историю Второй мировой – от японско-китайской войны 1937 года до капитуляции Японии в 1945 году. На самом деле, "Война, которую нужно было выиграть. Вторая мировая: стратегии, битвы, решения Уильямсона Мюррея и Эллана Р. Миллета (К.: Дух и Литера) – это уникальная история войны, которая воспроизводит полную картину битв на земле, на море и в воздухе. Авторы анализируют операции и тактику ведения войны как на европейском, так и на тихоокеанском театрах военных действий, а также представляют портреты военачальников обеих воюющих сторон, демонстрируя неоднозначности, с которыми они сталкивались, описывая возможности, которыми они воспользовались и те, которые упустили. Всюду в этом исследовании мы видим связь между фактическими военными операциями и их политическими и моральными последствиями. При этом авторы избегают пафосного взгляда на войну, но сохраняют глубокий интерес к проблемам, с которыми столкнулись союзники и которые они преодолели, а также реалистическую оценку достижений и неудач Оси. "На беспрецедентную агрессию со стороны стран Оси государства, исповедовавшие другие идеологии, в частности, советского коммунизма и либерально-капиталистической демократии, ответили не менее жестоко, - напоминают авторы о ходе военной истории. - На момент завершения войны количество погибших гражданских в результате действий обеих сторон превысило боевые потери в соотношении два к одному. Идеологический и моральный императив Запада наказать немцев за их многочисленные преступления достиг кульминации в совместных стратегических бомбардировках, совершаемых Королевскими воздушными силами Великобритании и Воздушными силами армии США. Четыре года сокрушительных воздушных налетов и последующее продвижение с боями на суше разорили практически все крупные города в Центральной Европе, за исключением Праги и Вены. Дрезден, Гамбург, Варшава, Берлин, Кельн и другие лежали в развалинах. Чувство расовой мести могло повлиять на решение США сбросить фугасные бомбы на Токио и атомные на Хиросиму и Нагасаки в Японии, убив сотни тысяч гражданских и превратив города в груду камней. Но какими бы оскорбительными ни казались сегодня эти бомбовые атаки для большинства граждан моложе шестидесяти лет в странах либеральной демократии, совместная стратегическая бомбардировка в Европе и бомбы, сброшенные на Японию, отражали не только чувство морального убеждения части Запада, но и уверенность в том, что именно эти воздушные нападения положат конец войне, которая становилась все более ужасной и для военных, и для гражданских".

"Муравейник. Заметки на манжетах истории…" Иван Гоменюк

Не так давно, как знать, духовно-ментальная картография нашего подсознания обрела более "европейский" вид, и, следовательно, где нам теперь искать, например, тот же запад Украины? Этот вопрос как будто окончательно решил Юрий Андрухович в "Моей последней территории", заявив, что "Галичина – это не-Украина, какой-то такой географический довесок, польская галлюцинация", что она "обманчива и фальшива, это зловонный зверинец, переполненный ехиднами и химерами". И пусть автор книги "Муравейник. Заметки на манжетах истории…" Иван Гоменюк (К.: Вихола) так же подтверждает, что сегодня под "западом Украины" традиционно понимают семь западных областей, но тут же добавляет, что так было не всегда. Нам еще раз – вслед за всеми тамошними исследователями проблемы, от Тараса Прохасько до Владимира Ешкилева, – напоминают о том, что очертания этой территории постоянно менялись – присоединялись и отпадали те или иные земли, менялась конфессиональная и языковая панорама, сорвиголовы делали немалые состояния, а диктаторы и эпидемии собирали кровавую жатву. Так что неудивительно, что и киевские издатели книги так же продолжают вполне успешно убеждать нас, что именно здесь пересекались обозы купцов и армады королей, сюда стекались идеи, здесь искали нефть и золото, отсюда бежали за океаны в поисках лучшей судьбы и сюда переселялись ради нее. И именно здесь приходили в упадок прославленные роды и поднимались сирые и убогие. Правители плакали, получая эти земли, и жертвовали всем, чтобы получить их. История этой части нашей страны - яркая мозаика, которую не раз разбивали вдребезги, а потом склеивали снова. Таким образом, эта книга – попытка узнать историю западных областей Украины со времен Габсбургов до оккупации СССР.

"100 идей, изменивших фотографию" Мэри Уорнер Мариен

Следующая книга – "100 идей, изменивших фотографию" Мэри Уорнер Мариен (К.: ArtHuss) - разворачивает перед нами историю самых влиятельных идей, сформировавших фотографию: от изобретения дагеротипа в начале XIX века до цифровой революции. Развлекательная и интеллектуальная, в то же время она погружает нас в глубокое исследование этого медиума. Изложенные в хронологическом порядке идеи показывают развитие фотографии через инновационные концепции, культурные и социальные события, технологии и движения. При этом описание каждой идеи дополнено изображениями, а также обстоятельствами возникновения и дальнейшим воздействием на фотографию. Например, первая камера. "Первая камера, которая, по сути, была ящиком с объективом спереди и местом для размещения светочувствительного материала сзади, узнаем мы, позволяла фотографу видеть то, что видит объектив, либо на задней стенке ящика, либо через небольшую откидную дверцу сверху. Считается, что все дальнейшие усовершенствования камеры обскуры — экстраполяции этой элементарной формы, но такое суждение игнорирует много инновационных идей, таких как затвор, рулонная пленка или однообъективная зеркальная камера. Каждая из этих идей стала результатом удивительных технических разработок и формировалась в ответ на новые запросы общества и стремление общественности видеть фотографии событий, о которых люди узнавали из новостей.

"Как создают монстронароды?" Юлии Рацебуржинской

На примере следующей книги можно проследить, в частности, как сегодняшние реалии проникают даже в самые неожиданные области нашей жизни. В частности, детской. Впрочем, неожиданностями, как известно, полна сама жизнь наших детей, о чем и идет речь в истории "Как создают монстронароды?" Юлии Рацебуржинской, полное название которой – "Книга о пропаганде, дураках и Чухлере". Ведь сейчас, например, они узнают, что такое пропаганда. Как она устроена и почему способна превращать целые народы в монстров. Обо всем этом рассказывается в истории, случившейся на чердаке дома №3 на улице Солнечной. Там, как и на любом другом чердаке, обитают лепетунчики. Две лепетунские страны — Доладыковство и Абыщойство — имели довольно приличные отношения, пока абыщойцы не избрали своим лидером жадного тирана Чухлера. Конечно, аналогии вполне прозрачны, не правда ли? "Для лепетунчиков, живших в доме №3 на улице Солнечной, их чердак был целым миром. Они мало знали о том, что за его пределами. Время от времени лепетунчики видели людей. Те поднимались на чердак, в основном, чтобы занести какие-то старые вещи. Едва услышав чьи-то шаги, лепетунчики прятались, поэтому люди не подозревали об их существовании, а обитатели чердака не могли даже как следует рассмотреть, кто наведывается в их дом, - начинает автор свою историю. - Слышу-слышу, ты уже нетерпеливо спрашиваешь: "Да кто же они такие, эти лепетунчики? Как они выглядят?". На первый вопрос вряд ли можно ответить точно (как на вопрос "кто такие люди?", например)". Что касается дальнейших вопросов о детской вселенной сегодняшних фантазий, то лучше узнать ответ на них на страницах этой необычной книги.