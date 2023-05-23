Война, которую начал безумный Путин, завершится вступлением свободной Украины в ЕС, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Россия не выиграет войну против Украины, а Киев после победы станет членом Евросоюза
Об этом Шольц заявил на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии, сообщает "Европейская правда".
"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена", – сказал Шольц.
Он подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко встать на сторону Украины, ведь именно благодаря политике бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе сегодня действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.
"Мы, социал-демократы, с глубоким убеждением отстаиваем все эти принципы", – добавил Шольц.
- Напомним, накануне Шольц отметил , что решение о подготовке пилотов на истребителях F-16 является сигналом Путину, что продолжением войны он не достигнет своей цели.
- Также с канцлером Германии во время визита на саммит Большой семерки встретился Владимир Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное