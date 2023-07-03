Потому что меняется само целеполагание ее авторов.

Точнее, просто выходит на поверхность, становится очевидной для всех (включая глубинный народ) истинная цель.

И это не о "расширении НАТО", "денацификации Украины" и т.д. Это о сохранении или перехвате власти в самой РФ. Война как политическая разработка. Вместо выборов...

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РФ уже давно существует как failed state, несостоятельное государство. Война только маскирует положение вещей, но не отменяет.

Это первый шаг от империалистической войны к гражданской, а в идеале и к серии национально-освободительных войн на Северной Евразии.

И это еще не упраздняет нашу войну и российскую угрозу внешнему миру. Но уже значительно и безвозвратно эту угрозу ослабляет. Потому что делает его предметом торга с их стороны.

Зерно посеяно, трещины пошли...

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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