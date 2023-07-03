Война как российская политтехнология
Чем бы и как быстро ни закончился мятеж Пригожина, он радикально сменил войну
Потому что меняется само целеполагание ее авторов.
Точнее, просто выходит на поверхность, становится очевидной для всех (включая глубинный народ) истинная цель.
И это не о "расширении НАТО", "денацификации Украины" и т.д. Это о сохранении или перехвате власти в самой РФ. Война как политическая разработка. Вместо выборов...
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РФ уже давно существует как failed state, несостоятельное государство. Война только маскирует положение вещей, но не отменяет.
Это первый шаг от империалистической войны к гражданской, а в идеале и к серии национально-освободительных войн на Северной Евразии.
И это еще не упраздняет нашу войну и российскую угрозу внешнему миру. Но уже значительно и безвозвратно эту угрозу ослабляет. Потому что делает его предметом торга с их стороны.
Зерно посеяно, трещины пошли...
Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины
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