С первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Даша Астафьева сознательно не уехала за границу "пересидеть" лихие времена. Она резко осуждает артистов из Украины, поддержавших Путина. В частности, это касается коллеги по цеху Регины Тодоренко , которая продолжает умалчивать полномасштабное вторжение, а недавно прошлась красной дорожкой на кинофестивале в Москве.

Артистка поделилась впечатлениями о своем первом выступлении после полномасштабного вторжения русских в воинскую часть Гостомеля.

"Почти второй день молчу... Потому что, увидев все это горе, которое натворили враги, невозможно развидеть. Невозможно принять тот факт, что асвабадицели где-то себе ходят, и живут дальше... продолжают умножать зло по всему белому свету. Спокойно спят и воспитывают своих детей. Живых… в то время, когда есть украинцы, которые навсегда стали ангелами этой страшной и несправедливой войны».

Популярная украинская модель и певица активно занимается помощью пострадавших от войны украинцам.

В канун Дня человека почтенного возраста (1 октября весь мир отмечает Международный день людей почтенного возраста, - Ред.) Даша присоединилась к проекту "Обед без оскорблений". Она раздавала обеды в Киеве на Дорогожичах, искренне обнимая тех, кому объятия были очень важными и нужными.





Даша Астафьева резко "прошлась словом" по мужчинам, убежавшим за границу. Женщина уже не может и не хочет благосклонно относиться к мужчинам-уклончанам, спрятавшимся от ответственности. В одном из интервью артистка сообщила, что стесняется беглых мужчин, а этот стыд будет с ними жить вечно. Ведь как они будут потом смотреть в глаза своим детям и внукам?

Даша припомнила, как чистила картошку, готовя еду для защитников. Артистка занимается волонтерством, пытается быть полезной своей стране, говорит, что война изменила украинцев, выделив те качества людей, которые они раньше старательно и мастерски скрывали. Добро и зло отчетливо стали заметны. В интервью Маше Ефросининой Даша Астафьева рассказала, что прекратила общение со многими людьми из круга знакомств.

"Мы все новые. Немного подбиты, но закалены на новую жизнь. В лучшей стране, с лучшими людьми. Теми, кто ее защищает, спасает и бережет. Без сомнений", - пишет Даша на своей инстаграм-странице.

Даша чувствует, что привычные ее занятия к полномасштабному вторжению россиян отошли на второй план, однако помогают оставаться в здравом уме.

Артистка начала рисовать, и поняла, что живопись для нее стала своеобразным релаксом, помогающим держаться в относительном покое, ведь благодаря краскам она теперь может выражать свои переживания, частично выбрасывая их из себя на холст.

Считает, что живопись почти единственный способ искусства, сдерживающий непрерывный поток тоски и сожаления о спокойной жизни.

Сегодня Даша активно помогает нуждающимся, занимаясь волонтерством, и искренне верит в Победу добра над злом.