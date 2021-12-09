Война из РФ, реформы в Украине: Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



"Завершил полуторачасовой разговор с президентом США. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - сообщил Зеленский.



В то же время прессслужба Офиса президента отмечает, что Зеленский сказал Байдену о "четких предложениях по разблокированию мирного процесса" и назвал российский газопровод "Северный поток-2" тем, что "лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии".



Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил , что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.

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