"Война идет не по плану Путина": генсек НАТО прокомментировал речь президента РФ

Об этом он сказал в своем интервью для Reuters .

Он заявил, что мобилизация приведет к эскалации конфликта, однако это свидетельствует о том, что Путин просчитался в надежде на молниеносную победу.

"Выступление президента Путина демонстрирует, что война идет не по его плану. Он допустил большой просчет", – сказал Столтенберг.

Он также добавил, что "больше войск приведет к эскалации конфликта. Это будет означать больше страданий и больше смертей - смертей как украинцев, так и россиян."

По его словам, НАТО будет сохранять спокойствие и "не будет заниматься той же опасной и опрометчивой ядерной риторикой, как президент Путин". Он также отметил, что Североатлантический союз предоставил Украине беспрецедентную помощь и теперь НАТО должно пополнить собственные запасы оружия и боеприпасов.

Столтенберг отметил, что хотя российские войска были плохо оснащены и не имели должного командования, конфликт не завершится, пока Россия сама не признает суверенность и независимость Украины.

"Единственный способ покончить с этой войной - доказать, что Путин не победит на поле боя. Когда он это поймет, ему придется сесть и договориться с Украиной о мирном соглашении", - отметил генеральный секретарь.

21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что НАТО должно ответить на частичную мобилизацию в России поддержкой Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил , что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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