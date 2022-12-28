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Война и налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2023 году?

28 декабря, 2022 среда
10:41
Экономика

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2023 год

Всего налоговики запланировали провести более 4 тысяч плановых проверок. Кого они будут касаться и какой будет их интенсивность в течение года – в аналитическом материале YouControl.

Было – стало

В 2023 году налоговики планируют провести 4012 плановых проверок, из которых 2551 приходится на проверку юридических лиц. Отметим, что количество проверок в грядущем году будет на 50% меньше, чем в 2022-м, когда было запланировано 5053. А в 2021 году план составлял 4740 проверок юрлиц. Чиновников из ГНС также заинтересовала деятельность 1461 ФЛП в 2023 году, что на 14% меньше плана 2022 года (1706). Для сравнения в 2021 году было запланировано 1758 проверок ФЛП. Однако такую динамику вряд ли можно назвать снижением регуляторного давления, ведь это примерно тот же уровень, если учитывать оккупированные в 2022 году территории Украины.

Интенсивность проверок в течение года

В течение 2023 года ГНС ежемесячно планирует в среднем проверять от 200 до 300 юридических лиц. В январе проверок не запланировано, меньше стартов проверок будет в феврале - всего 3. Но уже с весны начнется рост: так, в марте запланировано 205 проверок. А максимальное количество приходится на сентябрь следующего года – 315 проверок юрлиц. Плановые налоговые проверки в целом равномерно распределены в течение года: ежемесячно ГНС планирует обрабатывать не менее 100 ФЛП. Больше проверок индивидуальных предпринимателей приходится на август (170), а также сентябрь-октябрь (164-162). Наименее интенсивные плановые месяцы начала проверок – март-апрель (102-110 проверок).

География налоговых проверок

С точки зрения регионального распределения самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в Киеве (505, что составляет 21,6% от общего количества). А также среди компаний основных экономически активных регионов: Днепропетровской (192), Харьковской (186), Киевской (156) и Львовской областей (153). Среди ФЛПов география распределения проверок несколько отличается. Бросается в глаза наибольший интерес налоговой к предпринимателям Харьковщины (112 плановых проверок, 7,7%), Киевщине (106), Винницкой (99) и Одесской (92). В то время как на столицу приходится всего 90 проверок ФЛПов.

Секторальное распределение бизнес-проверок

Если взглянуть на отраслевую принадлежность юридических лиц с точки зрения их основного КВЭДа, то больше проверок налоговиков следует ожидать компаниям из таких классов как:

Больше проверок приходится на предприятия агросектора, строительства, неспециализированной оптовой торговли. Заинтересованы налоговики и в усиленном контроле оптовой торговли топливом, грузовым автомобильным транспортом и торговцами древесиной и строительными материалами.

Оправдано ли?

Усиление регуляторного налогового давления на бизнес во время войны или на первичных этапах послевоенного восстановления, если война закончится в пределах 2023 года, вряд ли можно считать эффективными мерами по поддержанию экономического роста. Вероятно, украинский частный бизнес, который в 2022 году продемонстрировал чрезвычайную антихрупкость и адаптивность к вызовам боевых действий и блекаутов, выполняет значительную социальную функцию, часто заменяя государство в обеспечении социальных потребностей населения, требует от государства хотя бы базовых условий и пространства для функционирования. усиленного внимания органов, занимающихся проверками. Может быть смысл стричь "бизнес-шерсть" уже тогда, когда она вырастет, а не сразу рубить курицу, способную нести золотые яйца?

Несмотря на войну и мораторий на действующие плановые проверки, ГНС все же обнародовала план-график проверок на 2023 год.

Законно ли?

Вроде бы нет, но есть нюансы. Напомним, сначала Законом Украины от 03.03.2022 № 2118-ІХ подразделение 10 раздела XX Налогового кодекса Украины было дополнено пунктом 69, в подпункте 69.2 которого сначала было указано, что на период действия военного положения "налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются" . Впоследствии ряд других законов к этому мораторию добавлялись исключения. В конце концов 27.05.2022 вступил в силу Закон Украины от 12.05.2022 № 2260-IX, согласно которому налоговые проверки не начинаются, а начаты останавливаются, за исключением: камеральных, отдельных документальных внеплановых и фактических проверок.

Как видим, никаких плановых мер законодатель на период действия моратория не разрешил. Хитрость нового плана-графика в том, что «кампания по проверкам» стартует не из-под елки, а только с марта 2023 года (кроме трех февральских «сироток»). Поэтому фактические основания для обжалования сейчас якобы отсутствуют.

Зачем же такая эквилибристика? Может, там что-то знают и война закончится еще до весны? К сожалению, вряд ли. Дело в том, что Меморандумом об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ предусмотрено, в частности, представление Правительством в Парламент законопроекта об отмене моратория на осуществление налоговых проверок со вступлением в силу 1 июля.

Непонятно только, как начало проверок в марте согласовывается с возможной отменой моратория в июле. Очевидно одно – налогоплательщиков будут ждать новые сюрпризы: плановые проверки, отмена «упрощенки» 2%, дальнейшее насаждение РРО и возобновление ответственности за их неприменение, и наконец – затягивание гаек плательщикам ІІІ группы (на предмет уклонения от налогообложения НДФЛ).

Узнать подпадает ли компания под плановые проверки от ДПС и когда это произойдет можно в системе YouControl.

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