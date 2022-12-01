Я их едва знаю, поскольку из села уехал давно, да и в Светины лямуры не очень углублялся, хотя в свое время это была еще та "санта-барбара".

Старший у нее от одноклассника, с которым у них, как говорили, вроде бы была любовь, но который на ней так и не женился. Вместо этого взял девушку из соседнего села, нажил с ней двоих детей, но потом что-то случилось с его здоровьем, внезапно взял и умер относительно молодым. А у Светы тем временем нашелся другой, но тоже ненадолго. Он был чужаком, приехал откуда-то и прославился в деревне тем, что украл у кого-то индюков. Его тогда поймали и, кажется, даже таскали по милициям. Но вскоре он где-то пропал, или просто уехал. Но от него остался "Светин младший".

Так вот, я недавно подвозил его из села, по камуфляжу нетрудно было догадаться – он в Вооруженных Силах. Оказался боевым парамедиком. Кое-что рассказал. Говорит, учили их 21 день, но какие-то основы усвоил, а на фронте усовершенствовал. Словом, первую помощь может оказать без проблем, и ставить капельницу – это теперь для него обычное дело. Был на херсонском направлении, но сейчас на реабилитации после контузии лопнула барабанная перепонка. В Киеве делали операцию, вставили искусственную. Говорит, что с одной стороны кацапы били, с другой – наши отвечали, и все это через них летело.

– Да вот еще и с матерью такое… – качает грустно головой. – Что-то с тромбами, одну ногу отрезали.

– Как? Ногу?.. – переспрашиваю ошеломленно, потому что и в самом деле не слышал об этом.

– Да вот так… Кто бы мог подумать? – вздыхает невесело, слегка стучит себя по уху, видимо, проверяя свою новую барабанную перепонку. – Еду в областную больницу, может, удастся договориться, чтобы положили ее там на обследование...

Некоторое время молчим.

– А у тебя, кажется, еще брат был? – вдруг вспоминаю.

– Да чего был? Есть!.. Лежит вон бухой с самого утра, — бурчит "Светин младший".

– Ого! – только выдаю я, потому что как-то и неловко снова удивляться.

- Оставил ему еще в тот приезд четыре тысячи, чтобы пандус сделал, чтобы мать могла коляской из дома выехать, так все пропил до копейки... И что с такими, дядя, делать? – обращается ко мне.

Конечно, вопрос из ряда риторических, так что снова молчим.

– А давай я отвезу тебя прямо под больницу и еще зайду с тобой, – предлагаю ему. – Некоторых там знаю, может, как раз помогут с мамой?.. – кажется, это было лучшее из того, что я мог в тот момент придумать.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.