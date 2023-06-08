Об этом пишет The Bell.

Как отмечает издание, этим летом туристов в оккупированном Крыму почти не будет, основные причины – "низкая транспортная доступность через закрытые аэропорты" и "опасения туристов из-за войны".

Оккупационные "власти" Крыма еще в марте понимали, что этот туристический сезон снова будет провальным – предприятия отрасли получат поддержку от РФ – более 2 млрд рублей выделено из бюджета РФ, чтобы гостиницы при отсутствии туристов смогли выплатить сотрудникам минимальную зарплату.

"Доля Крыма в бронировании гостиниц и жилья для отдыха летом среди россиян в этом году упала до 1%. В прошлом году это были 3%, а в 2021-м - 19% (тогда регион был абсолютным лидером по бронированию). Спад спроса на размещение в Крыма подтверждают и в сервисе бронирований "Суточно.ру": по его данным, с учетом посуточной аренды квартир и домов доля Крыма в бронировании на лето составляет 3%, - говорится в статье.

Осенью 2022 года участники рынка заявляли о потере туристов из-за закрытия аэропортов и "общей политической ситуации".