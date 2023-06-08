Война и логистика: Спрос на отдых в Крыму среди россиян близок к нулю, - The Bell.
Оккупанты в Крыму ожидают почти нулевого спроса на аренду жилья летом из-за военных действий и проблем с логистикой, в частности закрытые аэропорты
Об этом пишет The Bell.
Как отмечает издание, этим летом туристов в оккупированном Крыму почти не будет, основные причины – "низкая транспортная доступность через закрытые аэропорты" и "опасения туристов из-за войны".
Оккупационные "власти" Крыма еще в марте понимали, что этот туристический сезон снова будет провальным – предприятия отрасли получат поддержку от РФ – более 2 млрд рублей выделено из бюджета РФ, чтобы гостиницы при отсутствии туристов смогли выплатить сотрудникам минимальную зарплату.
"Доля Крыма в бронировании гостиниц и жилья для отдыха летом среди россиян в этом году упала до 1%. В прошлом году это были 3%, а в 2021-м - 19% (тогда регион был абсолютным лидером по бронированию). Спад спроса на размещение в Крыма подтверждают и в сервисе бронирований "Суточно.ру": по его данным, с учетом посуточной аренды квартир и домов доля Крыма в бронировании на лето составляет 3%, - говорится в статье.
Осенью 2022 года участники рынка заявляли о потере туристов из-за закрытия аэропортов и "общей политической ситуации".
- Туроператоры России прогнозируют катастрофический сезон в Крыму. Глава российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажей туров в Крым из-за "логистических сложностей" и военных действий.
- Оккупационная администрация тоже признала , что курортного сезона в Крыму не будет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное