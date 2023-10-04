Война и литература: в Киеве презентовали книги военного времени и собирали деньги на ВСУ

В пространстве PEN Ukraine авторы читали собственные стихи и эссе, фиксирующие реалии повседневной жизни, бомбардировки украинских городов, гибели взрослых и детей и делились рефлексиями о пережитом во время продолжающейся войны.

Мероприятие модерировал литературный критик, литературовед, куратор художественных проектов Евгений Стасиневич.

По мнению писательницы Богданы Матияш, в то время, когда вокруг есть много боли и отчаяния, тексты не могут быть эмоционально нейтральными.

Поэт и прозаик Константин Москалец поделился, что тоже не может молчать, у него есть чувство долга говорить о том, что знает о войне.

Мероприятие было благотворительным: посетители поддержали сбор для закупки автомобилей и других полезных вещей для ВСУ, который организует Kult.Podcast – подкаст о культуре, литературе и философии.

Авторы Kult.Podcast – литературовед Татьяна Огаркова и философ Владимир Ермоленко.

Информационным партнером мероприятия выступил телеканал "Эспрессо".

Богдана Матияш - писательница, редактор, переводчица, литературная критикиня ("Братик Боль, Сестричка Радость", "Песня Песней", "Сказки Рождества", "Разговоры с Богом", "Твои любимые псы и другие звери", "Непроявленные снимки. Киев) : Факел”, "Жить Таинством. Восемь разговоров с митрополитом Борисом Гудзяком").

Константин Москалец - поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, музыкант ("Опыт коронации", "Ранняя осень", "Келья чайной розы", "Опыт коронации", "Вечерний мед" "Человек на льдине", "Игра продолжается", "Сполохи", "Следуя за текстом. Избранная критика и эссеистика", "Сооружение моста").

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