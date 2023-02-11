Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Война и личный опыт
OPINION

Война и личный опыт

Галина Пагутяк
11 февраля, 2023 суббота
18:02
Мнение

Я тоже была пацифисткой, конечно, и считала, что забирать чужую жизнь недопустимо. Пока не расстреляли на Майдане Небесную Сотню с деревянными щитами

Один мой давний приятель перестал мне писать, после того, как я сделала ему замечание, что осуждать любое убийство сейчас может только тот, кто пожил хотя бы чуть-чуть после 24 февраля в Украине. Война застала того человека на работе за границей и он не вернется в Украину, пока все не закончится. Я ничего такого не имела в виду. Этому мужчине за 50, в свое время он откосил от армии, постоянно жертвует на ВСУ, волонтерит. Но в Украине осталась его мать, а сестра лишилась жилья в Буче. Я тоже была пацифисткой, конечно, и считала, что забирать чужую жизнь недопустимо. Пока не расстреляли на Майдане Небесную Сотню с деревянными щитами. Я каждый раз вспоминаю "минус кармы", когда оказываюсь в центре Львова и застаю отъезжающий от Гарнизонного храма похоронный кортеж, который останавливается напротив Ратуши, где с ним прощается старший человек в красной мантии. Каждый день. Я видела, как он вытирает слезы, несмотря на то, что мог бы привыкнуть. Из Польши или Чехии слез не видно. И соболезнования от украинцев, которые боятся потерять работу и наблюдают за войной онлайн, я не могу принять. Я их не осуждаю – они не из моего лагеря.

Я тоже была пацифисткой, конечно, и считала, что забирать чужую жизнь недопустимо. Пока не расстреляли на Майдане Небесную Сотню с деревянными щитами

На всех украинских кладбищах, вероятно, не осталось такого села, где бы не было видно флагов. Они обозначают могилы тех, кто погиб, защищая Украину. Их становится все больше. А я радуюсь смертям оккупантов – чем больше, тем лучше. Как ростовщик сундуком с деньгами. Мне безразлично, что их дети остались сиротами, потому что эти изверги убивают и насилуют украинских детей. Это тоже новый опыт, потому что раньше я считала, что дети не отвечают за родителей.

Читайте также: Будьте готовы, всегда готовы

Я выбросила на помойку всех российских классиков, хотя раньше не могла себе представить, что так можно. И диссидентов тоже, потому что все они, будь живы, были бы не нашей стороне. Пусть гниют в контейнере, они даже не стоят, чтобы пойти на переработку.

Вопрос "Как ты?" из-за границы меня напрягает. Со только что обстрелянной рашистами территории – приносит облегчение. Значит, живые. Когда-то в детской книге я написала о кроте, откопавшем голубой сияющий камень и очень встревожился, потому что его там не должно было быть. Когда ему советовали об этом забыть, он качал головой: "Ты не можешь меня понять, потому что этого не пережил." Так вот, война – это то, чего не должно быть, но оно есть. И от осознания этого небеса не падают на землю. Ты учишься жить со страхом, борешься с паническими атаками, проклинаешь врага и готова присоединиться даже к черной мессе, лишь бы уничтожить врага.

Война – это то, чего не должно быть, но оно есть. И от осознания этого небеса не падают на землю. Ты учишься жить со страхом, борешься с паническими атаками, проклинаешь врага и готова присоединиться даже к черной мессе, лишь бы уничтожить врага

Читайте также: "Я воюю книгами"

Мне не нужно знать всю правду. Она должна быть дозирована. Иногда хочется, чтобы тебя взяли на ручки и нашептали на ушко, что война закончится скоро, нужно еще немного потерпеть. Это позволяет отдохнуть и не думать, что там, где ты живешь, нет укрытия. Я бы не выдержала несколько часов сидеть в коридоре, реагировать на каждую воздушную тревогу, да и тревожного рюкзака у меня нет. Мои приоритеты полностью изменились. Когда-то я представляла, что возьму с собой, если придется убегать от войны. Теперь поняла, что мне не хочется вообще ничего брать, чтобы прожить еще какое-то время. И это не чувство обреченности. Это что-то другое – когда у тебя вообще нет ничего, ты становишься невидимой, и у тебя ничего, кроме жизни уже нельзя унести. А в такой жизни ничего ценного нет. Когда-то я читала о группе сомалийских подростков, которые сбросили с себя одежду и так шли через всю страну, потому что даже за одежду могли убить.

Я видела, как возвращаясь из-за границы наши беженцы становились более спокойными. Они быстро привыкали к сиренам, отключениям света, комендантскому часу, и в их глазах постепенно угасало чувство вины. Можно сказать, что они заново открывали для себя Родину

Я видела, как возвращаясь из-за границы наши беженцы становились более спокойными. Они быстро привыкали к сиренам, отключениям света, комендантскому часу, и в их глазах постепенно угасало чувство вины. Можно сказать, что они вновь открывали для себя Родину. Осознание того, что они теперь с ней одно целое, даровало им энергию и радость.

Читайте также: Врач и убийца

Война научила нас не говорить лишнего, не распространять панику, не откладывать ничего на потом, потому что "потом" может не быть. То есть приучила к самоконтролю и дисциплине. Мне казалось, что стоит вести дневник и записывать свои ощущения, но через несколько дней я поняла, что это травматичнее, чем не писать вовсе. Когда-то меня удивляло, почему во Вторую мировую люди не вели дневников, а потом не писали воспоминаний. Ветераны ничего не рассказывали, даже когда уже было можно. Очевидно, это одно из проявлений посттравматического синдрома.

Мой знакомый признался, что когда началось полномасштабное вторжение, он почувствовал облегчение, словно прорвался гнойник. Ибо ожидание войны страшнее самой войны. К войне привыкаешь и считаешь дни. Каждый день приближается к ее окончанию, то есть к победе.

Войну легче пережить, когда ты сам, потому что окружающие тебя люди, как зеркала. Ты боишься увидеть в них себя усталую, испуганную, как будто не чувствуешь ни усталости, ни страха, только избыток адреналина

Читайте также: Отречение

Войну легче пережить, когда ты сам, потому что окружающие тебя люди, как зеркала. Ты боишься увидеть в них себя уставшую, испуганную, хоть вроде бы не чувствуешь ни усталости, ни страха, только избыток адреналина.

В этой войне нет тыла. Ракета может достать тебя повсюду. А где не получит ракета, там найдут тебя предатели, которые затаились в каждом селе и каждом городе. Их готовили многие годы. Гауляйтеров и коллаборантов. Поэтому хуже всего, что может ожидать украинцев, это оккупация. Ад – это не поле боя, это – оккупация.

"Ты это не пережил, тебе этого не понять". Наверное, это основной опыт войны, который еще долго будет разделять людей. Не для того, чтобы кого-то унизить, осудить, а для того, чтобы предпочесть общение с теми, кто способен тебя понять.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
война с Россией
беженцы из Украины
Читайте также:
ЗСУ
11 февраля, 2023 суббота
NYT спрогнозировал, на каком направлении ВСУ начнут контрнаступление
У Туреччині затримали керівника будівельної компанії
11 февраля, 2023 суббота
В Турции задержан руководитель компании, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения
10 февраля, 2023 пятница
Залужный: Две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. В Румынии возразили
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.85
    Продажа 42.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
11 февраля
18:12
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Российская система исполнения наказаний ужесточилась к украинским гражданам, - Чубаров
18:06
NLAW
Saab удвоит выпуск NLAW: до 400 тыс. в год, - Defense Express
17:48
ЧВК Вагнера
Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово Османи
17:44
Эксклюзив
Украина получит первые роты Leopard к лету, - посол Польши Цихоцкий
17:27
Бахмут, Угледар, Марьинка. Залужный пообщался с Марком Милли
17:11
права
Украинское водительское удостоверение можно использовать в Польше до конца 2023 года
16:50
Биатлон: Пидручный остановился в двух шагах от медали на ЧМ в спринте
16:50
ООН до 24 февраля примет резолюцию по целостности Украины, - AP
16:49
Россия обстреляла Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены многоэтажки
16:44
В Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян, - журналист Цаплиенко
16:42
53,9 млрд грн на ВСУ: "Евросолидарность" нашла источники возврата доплат военным
16:35
Эксклюзив
В бункере Путина уже произошел военный минипереворот, - Пионтковский
16:29
Украина получила от Германии более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры
16:29
Обновлено
Мудрык второй раз подряд сыграл за "Челси" в стартовом составе
16:25
В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, - Шмыгаль
16:07
OPINION
"Мызамирство" роспропагандистов - попытка остановить поставки оружия для ВСУ
16:02
Зеленский почтил память жертв разрушительного землетрясения в Турции
15:37
Джошуа объяснил, почему после поражения швырнул чемпионские пояса Усика
15:35
В Италии и Бельгии задержаны два депутата Европарламента по подозрению в коррупции
15:32
Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, - Гаюн
15:28
Хотим, чтобы украинские дети были поколением победы, а не войны, - Зеленская
15:17
Премьер Грузии обвинил Украину в желании, чтобы война перекинулась на территорию его страны
15:14
"Всего 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок РФ", - Подоляк
14:55
"Если приходится выбирать между агрессором и жертвами – то мы на стороне закона и на стороне народа": Бербок о навязывании мира на условиях РФ
14:36
Китай ядерное оружие
К 2035 году Китай планирует утроить количество ядерных боеголовок, - СМИ
14:33
Эксклюзив
Москва в панике: Украина получит дальнобойные ракеты, - Пионтковский
14:23
Harpoon или Storm Shadows: Британия, возможно, передаст Украине дальнобойные ракеты.
14:07
OPINION
Наше дело стало делом принципа для Запада
14:05
Германия отказалась от эксгумации своих 200 военных, погибших в тоннеле во Франции 115 лет назад, - СМИ
13:59
В Иране освободили диссидента Фархада Мейсами после публичного возмущения состоянием его здоровья
13:44
Эксклюзив
Цель польской делегации в Брюсселе предоставить арестованные активы российских олигархов на восстановление Украины, - посол Польши Цихоцкий
13:38
На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 носителя "калибров"
13:24
Зеленский рассказал, когда рассчитывает на вступление Украины в ЕС и НАТО
13:19
Южная Корея наложила санкции на КНДР за киберкражу финансов для ракетно-ядерной программы
13:13
Взрывы на оккупированном Запорожье: уничтожена техника и личный состав россиян
13:12
Президент Финляндии верит, что страна может стать полноправным членом НАТО до июля
12:50
Медведев призвал "старую" Европу вспомнить об имперском прошлом и пренебрежительно высказался о Польше, Литве и Украине
12:37
В воскресенье украинцев будет ожидать снег и даже дождь, - синоптик Наталья Диденко
12:32
Содействует массовым репрессиям в оккупированных регионах Украины: СБУ сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ
12:20
Россия собирается наступать на Востоке, но не имеет ресурсов, - ГУР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV