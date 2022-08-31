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Война и демократия: поддерживают ли украинцы монополизацию власти? | онлайн-проект "Собственные названия"

31 августа, 2022 среда
11:44
Общество

31 августа в 19:00 состоится одиннадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Собственные названия", гостем которого станет Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы"

Тема программы: Война и демократия: поддерживают ли украинцы монополизацию власти?

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

  • Что показывают последние социологические опросы и есть ли в обществе запрос на диктатуру?

  • Что такое сильная рука: желание авторитаризма или компетентного ответственного лидерства?

  • Как украинцы видят победу в войне? И что сказала бы на это легендарная Ирина Бекешкина?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками.

Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Алексей Гарань – профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы.

Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).

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