Война и демократия: поддерживают ли украинцы монополизацию власти? | онлайн-проект "Собственные названия"
31 августа в 19:00 состоится одиннадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Собственные названия", гостем которого станет Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы"
Тема программы: Война и демократия: поддерживают ли украинцы монополизацию власти?
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
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Что показывают последние социологические опросы и есть ли в обществе запрос на диктатуру?
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Что такое сильная рука: желание авторитаризма или компетентного ответственного лидерства?
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Как украинцы видят победу в войне? И что сказала бы на это легендарная Ирина Бекешкина?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками.
Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Алексей Гарань – профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы.
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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