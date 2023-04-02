Поржали с ним над тем, какое удовольствие ходить не в форме.

– У тебя было хоть раз желание надеть форму после списания?

– Нет. Единственный раз, когда я задумался о том, что нужно надеть форму, это когда шел на судебное заседание поддержать побратимов. Но даже тогда пришел в штатском.

– Тогда ты меня понимаешь…

Мы пьем кофе и обсуждаем проблемы вернувшихся с войны.

– ПТСР почти у всех. В той или иной форме, но есть. Я тебе больше скажу, многие не захотят признавать у себя эту болезнь. По желанию к врачам будут обращаться единицы, которые, анализируя свое состояние и поведение, смогут признать, что с ними не все хорошо, а модель поведения и реакций на события отличаются от людей вокруг. А другие будут пьянствовать, нюхать, драться и суицидить, если им системно не помогать, — говорит он. — Я чувствую, что и со мной не все в порядке. Но это последствия самоанализа. Давай честно, сколько процентов будут поступать так же? 2%? 3%? 5%? А другие? Мы получим большую проблему, когда с войны вернется толпа больных ПТСР. Посмотрим, как к этому будет готово государство.

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ПТСР почти у всех. В той или иной форме, но есть. Я тебе больше скажу, многие не захотят признавать у себя эту болезнь. По желанию к врачам будут обращаться единицы, которые, анализируя свое состояние и поведение, смогут признать, что с ними не все хорошо, а модель поведения и реакций на события отличаются от людей вокруг.

Потом мы шли по парку Победы и он объяснял мне, почему он ни в коем случае не пойдет работать на правительство.

– Когда ты меня уговаривал согласиться на предложение работать в правительстве Гройсмана, то я тогда еще думал идти или нет. А сейчас отказался бы сразу. И не только из-за зарплаты, хотя и она влияет. Зачем мне идти на гораздо меньшую зарплату, чем у меня есть? Воровать я не умею и не хочу. Это фактически подталкивание к коррупции и схемам. И это уже система. Но и это не главное. Сейчас министр практически ничего не решает. Он фактически выполняет то, что ему говорят на Банковой. А я фунтом не буду. Не для того я получал образование здесь и там. Даже заместителей не министр подбирает, а ему. На какой результат тогда можно рассчитывать? Это уговор. Ты не мешай нашим схемам, а мы не будем мешать тебе. До тех пор, пока топ-госслужащий не сможет самостоятельно формировать свою команду и не станет официально зарабатывать, как топ в частной компании, мы не сможем рассчитывать на результаты, которые качественно изменят ситуацию. Поэтому в госсектор я не уйду. Нет смысла.

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Сейчас министр практически ничего не решает. Он фактически выполняет то, что ему говорят на Банковой. А я фунтом не буду. Не для того я получал образование здесь и там. Даже заместителей не министр подбирает, а ему. На какой результат тогда можно рассчитывать?

Когда прощались, то сказал, что Киев напоминает ему 2016 год, потому что война перешла для многих в АТО. Война есть, но где-то там далеко, и это большая проблема. Ибо если человек не чувствует войну, то он не будет жить во имя победы. Я с ним согласился. Договорились, что в конце недели снова встретимся и он уехал к маме. Он к ней каждый день сейчас ездит. И я его понимаю.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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