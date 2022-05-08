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Главная война с Россией Война еще не выиграна: не стоит пренебрегать решительностью России, готовой максимально забрасывать нас мясом и техникой, - военный эксперт Тарас Чмут
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Война еще не выиграна: не стоит пренебрегать решительностью России, готовой максимально забрасывать нас мясом и техникой, - военный эксперт Тарас Чмут

8 мая, 2022 воскресенье
15:46
война с Россией россия солдаты

Глава фонда "Вернись живым" военный эксперт Тарас Чмут считает, что не стоит пренебрегать решимостью Российской Федерации, которая готова нас максимально забрасывать российским мясом и техникой, ведь война до сих пор не выиграна

Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Не стоит пренебрегать угрозой и решительностью Российской Федерации, которая стремится, максимально забрасывая нас живой силой - мясом - и техникой, достичь какого-то хотя бы оперативно-тактического успеха, чтобы продать это своему населению как большую победу. Несмотря на то, что многие в Украине почему-то считают, что война уже выиграна или завершена. Это абсолютно не так. И угроза остается не только на Востоке и Юге Украины. Угроза остается также на Севере - Киевщина, Черниговщина, Сумщина", - отметил Чмут.

Глава фонда "Вернись живым" добавил, что мы уже однажды проигнорировали западных партнеров относительно угрозы полномасштабного нападения со стороны России, поэтому теперь нам нужно быть готовыми к тому, что война с РФ может затянуться.

"Украина уже однажды проигнорировала предупреждение Запада о том, что со стороны России есть угроза большого вторжения и получила довольно нехорошую ситуацию 24 февраля, когда мы были не очень готовы к полномасштабной войне. Сейчас мы должны быть готовы к затяжной войне, которая может продолжаться не просто месяцы, а может, даже и годы", - заметил Тарас Чмут.

  • Newsweek информирует, что на войну против Украины Российская Федерация тратит около $900 млн в день .
  • По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной агрессии Россия потеряла в Украине 25 500 военных, 1130 танков, 2741 боевую бронированную машину, 199 самолетов и 156 вертолетов.

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