"Война двух культур: пора построить стену?" Ирма Витовская-Ванца в онлайн-проекте "Имена собственные"
28 сентября в 19:00 состоится пятнадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостьей которого станет украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель, заслуженная артистка Украины Ирма Витовская-Ванца
Тема программы: Война двух культур: пора построить стену?
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Как российско-украинская война определила цивилизационную пропасть между двумя народами?
- Как работает культура во время войны и должна ли она радикализироваться?
- На каком фронте более эффективны интеллектуалы, художники, писатели?
- Поможет ли война преодолеть постколониальный синдром и комплекс вторичности по отношению к бывшей метрополии.
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имнеа собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.
Ирма Витовская-Ванца – украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель, Заслуженная артистка Украины. Двухкратная лауреат национальных кинопремий "Золота дзиґа" (2019, 2020) и "Киноколо" (2018, 2019). Обладательница премии "Телетриумф" (2012). Лауреат театральной премии "Киевская пектораль" (2016). Обладательница "Золотого Дюка" на Одесском международном кинофестивале за лучшую актерскую работу в фильме "Мои мысли тихие" (2019). Также актриса получила премию "Киев" им. И. Мыколайчука за весомый вклад в развитие украинского киноискусства (2020). Лауреат премии "Woman in Art" в категории "театр и кино" от ООН и Украинского института МИД.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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