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Война должна закончиться в марте 2023 года - военный эксперт Притула

11 декабря, 2022 воскресенье
18:04
война с Россией

Война РФ против Украины должна завершиться в марте 2023 года, ведь Россия не имеет значительного состояния и понесла большие военные потери

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Эспрессо.

По его словам, порог крепости РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт отметил, что после войны против Афганистана Советский Союз просуществовал 10 лет. Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР - в Афганистане.

"Ресурс, который есть у Путина, раз в 10 меньше, поэтому я ожидаю сугубо теоретически, что эта война должна закончиться и будет ее перелом где-то в марте следующего года", - подчеркнул Михаил Притула.

  • 11 декабря Bloomberg написал, что почти полное эмбарго отразилось на нефтяных доходах России.

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