Война должна закончиться в марте 2023 года - военный эксперт Притула
Война РФ против Украины должна завершиться в марте 2023 года, ведь Россия не имеет значительного состояния и понесла большие военные потери
Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Эспрессо.
По его словам, порог крепости РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт отметил, что после войны против Афганистана Советский Союз просуществовал 10 лет. Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР - в Афганистане.
"Ресурс, который есть у Путина, раз в 10 меньше, поэтому я ожидаю сугубо теоретически, что эта война должна закончиться и будет ее перелом где-то в марте следующего года", - подчеркнул Михаил Притула.
- 11 декабря Bloomberg написал, что почти полное эмбарго отразилось на нефтяных доходах России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное