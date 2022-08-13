Война должна закончиться освобождением Крыма, - Подоляк
В Офисе президента заявили, что война России против Украины должна завершиться деоккупацией Крыма, ведь с этого она началась
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, РФ должна понести ответственность за военные преступления.
"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля. Все остальное будет хождением. по кругу", - сказал он.
- Также сегодня, 13 августа, Михаил Подоляк пояснил, почему попытки России провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальны.
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