Война должна закончиться освобождением Крыма, - Подоляк

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, РФ должна понести ответственность за военные преступления.

"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля. Все остальное будет хождением. по кругу", - сказал он.

Также сегодня, 13 августа, Михаил Подоляк пояснил, почему попытки России провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальны.

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