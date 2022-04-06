Война должна стать уроком для украинских политиков, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



"Возможно, я скажу парадоксальную вещь, но эта война должна стать уроком для наших украинских политиков. Мы должны сейчас демонстрировать максимальную открытость, честность, нетерпимость к коррупции и принципиальность в отстаивании нашей территориальной целостности. Мы должны отстаивать нашу культуру и язык. И если мы будем максимально откровенны в этих вещах, то и партнеры из дружественных стран будут нас поддерживать”, - объяснил Княжицкий

Княжицкий отметил, что если власть и дальше будет пытаться уничтожать свободу слова в Украине и выключать проукраинские каналы, то большого доверия не будет к Украине со стороны западных союзников.

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"Россия борется против нашей культуры, языка и идентичности. Это значит, что только поняв это, построив сильное демократическое общество, мы сможем победить врага. Сейчас мы уже доказываем, что мы разные с российским народом, который убивает и насилует гражданское население", - добавил Княжицкий