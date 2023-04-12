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"Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора": Зеленский выступил перед участниками "финансового Рамштайна"

12 апреля, 2023 среда
22:51
Экономика

Мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов партнеров Украины, Еврокомиссию, руководителей МВФ, Всемирный банк и ЕБРР.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Только что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины – финансового. Тема – прежде всего восстановление. Восстановление нашей страны после боевых действий. Поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть активнее, чтобы Украина могла быть более активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель".

И ее реализация станет конкретным доказательством полного проигрыша государства-террориста.

"Тем более, что мир знает решение - об активах России, российских должностных лиц, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора", - добавил Зеленский.

  • Напомним, сегодня в Вашингтоне также находится глава правительства Украины Денис Шмигаль. У премьера запланированы встречи с министрами обороны , финансов, торговли и транспорта США, USAID, руководством Всемирного банка, МВФ, ЕИБ и т.д.
  • Также он подписал соглашение с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде о выделении 200 млн. долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
Владимир Зеленский
война с Россией
США
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