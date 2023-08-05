Война должна перейти на территорию России
Все приграничные города РФ, все их логистические хабы должны быть под огневым контролем
50 км от границы Украины с РФ должны стать максимально безлюдными.
Только минные поля, санитарная зона.
Если нет, то санитарная зона пройдет через Украину.
По факту, Луганская и Донецкая области уже пример, — РФ превратили их в территорию разграничения.
Можно мечтать об их деоккупации, но они уничтожены. Их деоккупация никак не поможет нам выиграть сейчас войну.
Надо вгрызться в землю и защищать целое, идти там, где мы можем перегрызть врагу логистику, остановить его и уничтожать с меньшими потерями для нас.
И такими зонами сделать всю границу со стороны РФ, чтобы обезопасить Сумы, Харьков.
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С Беларусью, пока нужно укреплять ежедневно границу, делать линии обороны, которые не дадут войскам РФ под видом ЧВК зайти и перерезать нам логистику, или создать военно-политические проблемы.
Мы должны стать ежом, иглы которого будут торчать на территории "Нового союзного государства".
Иначе не устоим.
Мы должны прекратить жить навязанной концепцией "Завтра будем в Крыму", "За два месяца все завершится", а начать жить реальной жизнью.
Война уже идет 10 лет, и еще могут быть следующие десять, если мы не начнем признавать реальность и менять ее.
Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".
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