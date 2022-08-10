Грузинский полковник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Война россиян превратилась в захват земель. Они захватили земли, а затем будут предлагать переговоры, какие-то договоренности. Немного отдохнут и снова будут захватывать земли. Это некое империалистическое мышление. Всему миру уже понятно, что мания величия, которую имели россияне, исчезла. Они пытаются сохранить свою манию величия для населения и оправдать незначительные успехи на передовой", - отметил Цинцадзе.

Военный дипломат добавил, что россияне понимали, что Донбасса не имеет для них экономической выгоды.

"Волнует также то, что в России может появиться синдром того, что они стремятся показать всему миру свою готовность к переговорам, а Украина будет их избегать. Россияне знали, что Донецк и Луганск - никчемные для них земли, не имеющие экономической выгоды", - заметил Арчил Цинцадзе.

10 августа политтехнолог Тарас Загородний выразил мнение, что страна-агрессор Россия проиграет войну , ведь россияне не могут защитить ту территорию, которую считают своей.

В тот же день военный эксперт Михаил Притула заявил, что стремление захватить Бахмут является очередной политической целью президента России Путина, чтобы оправдать войну против Украины.

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