"Война диктует новые требования": Малюска заявил о масштабных сокращениях в Минюсте

Об этом Малюска написал в Facebook.

"Начали сверху: уменьшено количество заместителей министра юстиции (минус три должности), уменьшено количество межрегиональных управлений юстиции (4 вместо 8), уменьшаем количество заместителей руководителей межрегиональных управлений (в два раза), уменьшаем количество подчиненных организаций (объединение госпредприятий, институт права и последипломного образования присоединили к национальному научному центру и т. п.), вскоре - нормализация среднего и нижнего звена, поэтапная розаттестация работников пробации и многое другое", - написал Малюска.

Министр подчеркнул, что сокращение является следствием военного времени.

"Хочу поблагодарить за работу всех тех, кого коснулись или еще коснутся изменения. Нормализация структуры - это не вина кого-либо, это потребность, учитывая новые вызовы. Война создает новые (сложные) реалии и диктует новые требования. Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, но никто из вас (точнее нас) не застрахован от следующей волны нормализации", - подытожил Малюска.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях.