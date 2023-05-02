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OPINION

Война дает большое чувство равенства, чувство сообщества

Владимир Ермоленко
2 мая, 2023 вторник
20:03
Мнение

Не знаю, как у вас, а мне война дала, среди прочего, один жизненный урок: полная ненужность всего мелкого тщеславия

То, что было порой важно — как тебя воспринимают, как к тебе относятся, ценят ли тебя, или нет — перестало иметь всякий смысл.

Ибо война дает большое чувство равенства, чувство сообщества, чувство невидимых.

Мысль, с которой я постоянно живу: возможно, я никогда не узнаю имен тех людей, которые спасли моим детям жизнь. Которые, например, сбили ракету, возможно летевшую в мой дом. Я никогда, может быть, этого не узнаю. Но в этот момент ты понимаешь, насколько жизнь тех, кто тебе дорог, зависит от тех, с кем ты, возможно, никогда не перейдешь. С теми невидимыми, кто является частью нашего общего тела, а значит и твоего собственного.

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Мысль, с которой я постоянно живу: возможно, я никогда не узнаю имен тех людей, которые спасли моим детям жизнь. Которые, например, сбили ракету, возможно летевшую в мой дом. Я никогда, возможно, этого не узнаю

И более невыносимая мысль: возможно, жизнь твоих детей продолжается именно потому, что жизнь кого-то другого и чьих-то других детей оборвалась. И эта мысль невыносима, но мы должны это понимать и осознавать это.

И более обнадеживающая мысль: возможно, какая-нибудь машинка, которую мы привезли на фронт, кому-то помогла или кого-то спасла. Помогла кого вывезти. Мы этого, возможно, не узнаем, как не узнают, возможно, о нас те, кому это помогло.

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Этот урок войны – это урок скромности.

Этот урок войны – это урок скромности. Все, что мы делаем в одиночку – это очень мало. Это такие капли в большой реке, в большом океане. Но вместе эти капли что-то могут. Это не те "колесики", которые сами по себе ничего не значат - это как раз индивидуальные усилия, индивидуальные жизни, индивидуальные решения, весомые и интересные в своей индивидуальности, но которые вместе составляют нечто большее.

Такие мысли. Как у вас?

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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