Война была неизбежна. РФ начала активную подготовку к агрессии 2007 года, - Буданов
Россия активно начала готовиться к войне против Украины еще в 2007 году, а в 2014 году – воспользовалась удобным моментом для вторжения
Об этом в интервью с Дмитрием Комаровым заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Здесь нужно разбирать, когда Россия начала готовить к таким действиям. А это 2007 год. Активно Россия начала готовиться к агрессии с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным моментом. А дальше вы видели, как все двигалось", – заявил он.
Буданов подчеркнул, что если бы не было событий 2014 - ничего бы не изменилось.
"Война между нами была неизбежной. Мы точно знаем, что с 2007 года они начали готовиться, в наших архивах это ясно видно", - добавил он.
- Напомним, накануне Буданов заявил , что у Путина проблемы с наркотиками.
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