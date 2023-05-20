Об этом в интервью с Дмитрием Комаровым заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Здесь нужно разбирать, когда Россия начала готовить к таким действиям. А это 2007 год. Активно Россия начала готовиться к агрессии с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным моментом. А дальше вы видели, как все двигалось", – заявил он.

Буданов подчеркнул, что если бы не было событий 2014 - ничего бы не изменилось.

"Война между нами была неизбежной. Мы точно знаем, что с 2007 года они начали готовиться, в наших архивах это ясно видно", - добавил он.