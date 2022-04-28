Война будет продолжаться, пока Россия не решит ее закончить, - Генсек ООН
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не решит ее прекратить
Об этом он сказал CNN.
"Война не закончится встречами, – сказал Гутерреш. – Война закончится, когда Российская Федерация решит ее прекратить и после прекращения огня есть вероятность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить встречи, но это не то, что закончит войну".
Отвечая на вопрос, какую роль должна играть ООН в расследовании военных преступлений, совершенных российскими войсками в городе Буча, Гутерреш повторил свои призывы к "независимому расследованию".
- Напомним, генеральный секретарь ООН, накануне встречавшийся с российским президентом, во время визита в Украину посетил Бородянку в Киевской области. Гутерреш предлагает создать контактную группу ООН - Украина - Россия по гуманитарным коридорам
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