Можно было наконец-то порадоваться, что высокое политическое руководство признало свои коммуникационные ошибки и наконец сказало людям правду. Но случилось это при печальных обстоятельствах — ведь не прошло и 1,5 года, как нормальные люди каждый день кричали и пытались перебить ядовитую ложь из телемарафона и уст "подоляков-арестовичей".

Нет, этим заявлением Банковая не извинилась за недостаточную подготовку к большой войне. За индульгенции для близких лиц, которые занимали ключевые должности в секторе безопасности и обороны. И так же лично господин Зеленский не считает нужным извиняться за слишком хамское поведение перед нашими ключевыми западными партнерами.

Внезапное прозрение Ирины Верещук неслучайно. Ее патриотический спич — не что иное, как заявка на участие в гонке за пост министра обороны. Поскольку Алексей Резников с каждым новым коррупционным скандалом превращается во все более токсичного и безнадежного персонажа. Замечу, что последний скандал с закупкой летних курток для ВСУ под видом теплых, зимних — он уже даже не комментирует.

Поэтому внезапное заявление в стиле холодного душа должно улучшить узнаваемость кандидата на пост Минобороны Ирины Верещук, придать ей популярность и преимущества перед конкурентами.

Сама дама довольно токсична для рядового украинца. И сама не ответила до сих пор на вопрос, так ли уж необходимы были шаттлы через Чонгар всего за неделю до начала полномасштабной войны. Да и наконец — насколько она проработала свои одиозные заявления о "если бы в Украине был Путин - я бы за него проголосовала" и "в НАТО нас не ждут, потому что это будет раздражать Россию"?

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Отдельно хочется умерить определенные манипуляции про "нам нужна женщина в должности министра обороны". Нам нужны не "шоугерлы" и "барби" во главе стратегического министерства - нам нужны профессионалы. Люди, которые способны быть менеджерами и сосчитать, сколько курток, картофелин и снарядов нужно на одного солдата в условиях интенсивной войны.

Когда у твоей армии не хватает самолетов, дронов и артиллерии — меньше всего вспоминаешь о лифчиках, помадах и укладках. Первая мысль – где гребанные специалисты среди 37 миллионов граждан? Надо отказываться от риторики, что где-то нужна на должности "женщина/кошка/фасолина". И мне совершенно одинаково, что именно у них под костюмом из тонкой шерсти,нужно чтобы этот человек вел нас к выгодным условиям победы над Российской Федерацией.

Дальше немного проанализируем ее сенсационный пост про "война будет долго". Скорее, это компиляция заявлений военных, волонтеров, всех сознательных экспертов, которые как попугаи просили прекратить хрень о "планируйте свой отпуск в Крыму уже сейчас", "РФ скоро развалится, успокойтесь".

Больше всего беды в прошивке — расслабьтесь и ждите, пока "рожденные для войны" (на самом деле нет) принесут нам красивую победу — наделали заявления Арестовича о 2-3 неделях, многочисленные интервью Буданова про Крым в лета и, конечно, переживания Верховного главнокомандующего за собственные рейтинги, а не за то, чтобы выйти и сказать: "Друзья, нас ждет кровь, пот и слезы, а не Мальдивы и ТРО Монако".

Что ж. На втором году войны — официальная власть начала наконец говорить голосами плохих журналистов и самих военных.

Надеюсь, после этих первых заявлений будут и действия. Будет меньше денег еленам кравец с горбуновыми, и будет больше денег на дроны, медицинские аптечки и разработки нашего ВПК.

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Могу сказать так: Банковая и ее отдельные "говорящие головы" наобещали такую победу, так разогрели обещаниями общество, что если не будет этого хоть близко, — полетят головы всех. И патриотические худи не спасут. И нет — в случае худшего сценария нельзя будет списать провалы на ВСУ, Залужного, Кличко, децентрализацию и так далее. Это прямая ответственность Верховного Главнокомандующего, который сначала легковерно отнесся к подготовке к войне, а потом обещал легкие победы, потому что так легче удержать политические рейтинги.

Нынешние политические руководители сами задали высокую планку ожиданий. И постоянно подчеркивали сходство своего образа с Уинстоном Черчиллем. Однако ни сэр Уинстон, ни его Клементина, ни один депутат Консервативной партии не делали себе липовые больничные, чтобы потом уехать в отпуск на элитный курорт. Напротив, общество жило скромно. А в эвакуацию в Канаду не поехали даже члены королевской семьи – именно это позволило британцам сильно уважать свою будущую королеву Елизавету II.

Наша власть пожинает первые плоды своих обещаний. И это зерно горько для нее самой. Чем скорее каждый из нас снимет эти розовые очки и оценит аудиторским глазом руины и пепелища, тем больше шансов, что мы пройдем эту войну достойно.

Именно с таким подходом на Западе будет меньше предложений уступить нам суверенитет и сохранить лицо Путину. И больше бизнес-планов, куда нужно вкладывать в послевоенную Украину. Так что стоит покинуть Барбиленд в розовом цвете и подумать, что следует сделать в Готеме, пока нам не предложили свой план чужие бюрократы в черных костюмах.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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