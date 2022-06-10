Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Настраивайтесь на долгую борьбу с Россией. Не верьте тому, кто говорит, что с Путиным можно договориться. С Путиным можно договориться только на российско-польской границе или российско-румынской, российско-венгерской. Только там, где будет стоять российский флаг рядом с венгерским или польским, президент России Путин будет с кем-то договариваться. Не с нами. Украина для победы должна использовать резервы цивилизованного мира: экономические, финансовые и военные. Борьба поддерживающего Украину цивилизованного мира с Россией может затянуться надолго. А главное бремя этой борьбы будет нести украинский народ", - заметил Портников.

Журналист подчеркнул, что пока Российская Федерация получает огромные деньги от продажи нефти, Путину нечего бояться, ведь агрессор заплатит любые деньги силовикам, чтобы они разогнали любые протесты в России. Хотя вероятность того, что русский народ восстанет, крайне мизерна.

"Путина абсолютно не интересуют экономические последствия войны против Украины. Более того, пока Россия сможет вкладывать в свой бюджет сотни миллионов долларов от нефти, ведь сейчас из-за подорожания энергоносителей РФ получает большую прибыль, чем до нападения на Украину, - Путин может быть уверен, что он поддерживает стабильность в Москве. Агрессор будет платить силовикам большие деньги, чтобы они разгоняли любые восстания, если в России начнутся протестные движения, но это мало вероятно, ведь россияне понимают, что Путин делает то же, что и Петр I, - собирает земли", - заметил Виталий Портников.

27 мая в интервью Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий высказался, что в украинской разведке прогнозируют, что война может затянуться до зимы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не имеют смысла, поскольку тот хочет уничтожить государственность Украины.

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