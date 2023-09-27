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OPINION

Война будет долгой, и США наконец-то это поняли

Антон Швец
27 сентября, 2023 среда
11:51
Мнение

Что касается переданного списка реформ из Посольства США в украинские правительственные функционеры. Почему я рад, чего ожидаю и чему удивился. Сейчас без измены, хайпа и политизации. Это все будет, но позже

Документ настоящий, это уже подтвердило Посольство США, и этот документ направлен всем международным донорам Украины. При этом Посольство США подчеркнуло, что это предложения к обсуждению, а не ультиматум. Я там в тексте еще на собственном примере докажу, что это именно предложения. Многие восприняли это как ультиматум, через форму в которой предложения поданы. Но это стала форма, ориентирующаяся на меморандумы МВФ, которые пишутся как ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Украины, которые мы на себя принимаем. И потому там "Украина сделает Х за время Х", потому что именно в таких формулировках мы и подписываем меморандум с МВФ.

Начну с того, что отметил финансовый эксперт Евгений Дубогрыз . Впервые за многие годы в таком документе нет ничего о финансовой сфере Украины. Это очень высокая оценка деятельности Национального банка и его главы Андрея Пышного и Министерства финансов и его главы Сергея Марченко от наших союзников.

Обычно в таких документах всегда есть тезис об усилении независимости Национального банка. Во времена Кирилла Шевченко (председатель НБУ в 2020-2022 гг.) были даже более жесткие тезисы, о том, что Шевченко вызвал эрозию учреждения и с этим нужно что-то делать. Также обычно там есть о корпоративном управлении в государственных банках, и там действительно есть вопросы. Но я так понимаю Белый Дом не сомневается, что за корпоративным управлением в госбанках будет присматривать НБУ. И потому о системных вещах в финансах ничего нет, потому что нет вопросов. Мои приветствия командам НБУ и Минфина. Это огромный труд.

Ну и это в очередной раз доказывает, что журналист Евгений Плинский, распространявший фейковые документы о недовольстве НБУ от международников, фейкомет. Даже предложений нет.

Что касается другого. Война будет долгой, и США, наконец, это поняли.

Многие описывают этот документ, как "деньги в обмен на реформы", потому что так сформулированы. Но у меня есть несколько иное мнение. США понимают, что война будет долгой и документ сфокусирован на том, чтобы повысить способность Украины выдержать долгую войну. Это требует прозрачности государственного управления, возобновления конкурсов в стратегических госпредприятиях, развитие Минстратегпрома и Укроборонпрома, организацию координации ВПК и армии, усиление состоятельности армии и самое главное нашу способность хотя бы частично финансировать боевые действия и привлекать инвестиции. Ну и восстановление приложением.

То есть две части. Обеспечение армии и привлечение инвестиций.

Именно поэтому есть армия и оборонка, ну и о национальной безопасности, в частности экономической. Государственного финансирования от доноров и международных инвестиций не хватит, поэтому вопрос захода в страну частных инвестиций в эти годы становится очень важным. Мы должны научиться жить как Израиль и Южная Корея, мы должны быть способны привлекать инвестиции даже под угрозой ракетных ударов.

Наша армия должна модернизироваться даже во время войны (хотя это очень сложно).

В армейском пакете – реформы Минобороны, Минстратегпром, бывший Укроборонпром, взаимодействие ВПК и Минобороны, стандарты НАТО.

В инвестиционном – корпоративное управление, антимонопольное, НАБУ, САП, ВАКС, НАПК, СБУ, БЭБ, суды в целом и КСУ, энергорынок, АРМА, Нацпол, Генпрокуратура, таможенники и пограничники, Счетная и печально ГАСУ.

И один пункт на восстановление – об инспекторах.

Не удивляет отсутствие вопросов в налоговой. На армию налоговая не сильно влияет (напрямую), а проблемы украинского бизнеса в инвестиционном пакете от американцев удивительно было бы увидеть. По мнению американцев, если налоговая будет заниматься фигней, то по ней вопросы решат НАБУ и САП. А блокировка налоговых накладных крупных инвесторов не коснется. Бам, пацаны. Уважаемый украинский бизнес эту проблему придется решать самостоятельно. У американцев все окей.

У меня только удивление вызвала фраза о "сформировании Совета Общественного Контроля НАБУ" (дословно form a public oversight council) в пункте о НАБУ. РХК НАБУ сформирована. Она работает. Возможно, это эхо обвинений в политизированности РГК НАБУ, которые вы все слышали во время освещения дела экспредседателя Нефтегаза Андрея Коболева. Ну что ж, могу очень быстро сделать медиаанализ высказываний ОБЩЕСТВЕННОСТИ по поводу политизированности дела Коболева и доказать эту политизированность (заявление о преступлении от депутата ОПЗЖ, лол). Не понимаю, как Совет ОБЩЕСТВЕННОГО контроля мог игнорировать замечания ОБЩЕСТВЕННОСТИ по делу Коболева, как, например, и Пивоварского. Тем более удивление вызвало отнесение этого срока от 0 до 3 месяцев. Даже если закон о выборах РГК НАБУ будет изменен прямо сейчас, каденция текущей РГК истекает в следующем году. Со всем тем, как и говорил, это предложение, посмотрим, что с ними будет дальше.

Хотя кажется, что инвестиционных пунктов больше, пункты об армии важнее и, по моему мнению, сложнее. В большинстве случаев пункты инвестиционны они о повышении прозрачности, кадровом отборе и создании независимости. Это можно плюс-минус сделать в условиях политической воли или большой договоренности Офиса и Белого Дома. Скандалов будет множество. Но это возможно более или менее в указанные сроки, хотя работы много.

А вот внедрение стандартов НАТО везде сложно сама по себе. Как делать это в воюющей армии я вообще не очень понимаю (да я и простой младшей). Налаживание горизонтальных связей от Генштаба и Минобороны с Минстратегпромом и Укроборонпромом это всего один раздел в документе, но работы там не просто много, а очень много. И сроки там ну прямо вплотную. Не завидую министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину и министру обороны Рустему Умерову . Но очень надеюсь, что в следующем таком пакете к их учреждениям не будет вопросов, как к НБУ. Это нужно и нам самим.

В целом, этот документ сигнализирует, что Соединенные Штаты выбирают курс на долгую войну и заинтересованы в устойчивой во времени Украине. Если кого-то пугает долгая война, то я вам об этом сказал еще в марте 2022, для меня здесь новостей нет. Для меня страшнее было бы ОТСУТСТВИЕ предложений, потому что это могло бы свидетельствовать, как раз, об усталости от Украины и нежелании заниматься нами.

Кто говорит, что этот документ это что-то страшное, но я смотрю на это иначе.

Это, как ни странно, путь к укреплению доверия в будущем. Мы не упали, это удивило весь мир, и сначала на нас боялись вздохнуть, потому что целый мир думал, что мы рухнем. И не очень понимал, как мы устояли и выдержали.

Теперь у нас верят как в страну. Мы не Ирак, не Сирия, не Афганистан. Мы способны.

Теперь нам говорят, окей это надолго, и мы верим, что вы можете стать как Южная Корея или Израиль.

Ну, я не против.

Давайте по делам.

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Об авторе. Антон Швец, украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель

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Война с Россией
США
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