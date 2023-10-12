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Война будет долгой, Германия должна дать Украине все для победы, в частности Taurus, - депутат бундестага

12 октября, 2023 четверг
08:27
Война с Россией

Депутат бундестага от Партии зеленых Робин Вагенер заявил, что необходимо, чтобы Германия и другие страны предоставили Украине все, что нужно для победы и вступления в европейское сообщество

Он сказал это во время международной конференции в Берлине, где обсуждали влияние российской агрессии на Украину и Европу, передает Укринформ .

"Нужно отдавать себе отчет, что конфронтация с российским империализмом и дестабилизация будут долгими… пока этот режим (в Кремле, – ред.) остается у власти. Следовательно, в наших стратегических интересах помочь Украине победить всем, чем мы можем, в частности ракетами Taurus", – сказал политик и добавил, что это оружие не решит всех проблем.

Вагенер подчеркнул, что Украина должна защитить ценности демократии, свободы и европейский порядок безопасности.

На конференции "Украина и мы: что российская агрессия означает для Европы", где принимали участие политики, дипломаты и эксперты, он выразил желание, чтобы Украина скоро стала частью европейской семьи: "Не как дальний кузен, а как сестра".

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух – поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В августе нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты , чтобы сделать невозможными удары Киевом по российской территории. В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце августа призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен. А в середине сентября немецкие депутаты написали письмо Шольцу с призывом принять решение в пользу Украины.

Также 6 октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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