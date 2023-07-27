Война беспилотников: какими дронами-камикадзе пользуются Украина и Россия

Эспрессо рассказывает о беспилотниках-камикадзе, которые используют в российско-украинской войне, их разновидностях, технических характеристиках и объясняет, как лучше действовать, чтобы от них уберечься.

Что такое дроны-камикадзе

Дроны-камикадзе называют еще баражирующими (курсирующими) боеприпасами. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах с интегрированной боевой частью. Они способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе неподалеку от цели, а затем, после получения соответствующей команды от оператора, оперативно атаковать или выполнять задачи, заложенные алгоритмом.

Дроны-камикадзе занимают нишу между крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, обладая общими характеристиками с обоими. Они отличаются от крылатых ракет тем, что предназначены для относительно продолжительного перемещения вокруг целевой зоны, а от обычных БПЛА – встроенной боевой частью. Их называют нетрадиционным оружием дальнего боя.

Идея создания боражирующих боеприпасов возникла в конце 70-х годов ХХ ст., а в 80-х внедрены первые образцы этого вооружения.

Украина использует 9 моделей дронов-камикадзе. Министерство обороны сообщало о 3 БпЛА самолетного типа, а также о 6 моделях FPV-дронов.

Беспилотники Switchblade

О передаче Украине беспилотников Switchblade США заявили уже в первый месяц после полномасштабного вторжения россиян. Название беспилотника переводится как "чем с выкидным лезвием". В Украину США поставляли эти дроны только Великобритании. Они сравнительно недороги, но благодаря небольшим габаритам, высокой скорости и бесшумному полету – малоуязвимы.

Различают два вида этих беспилотников – легкий Switchblade 300 и тяжелый Switchblade 600. Switchblade 300 используется для уничтожения легкой бронетехники и живой силы врага. Длина дрона-камикадзе составляет 61 см, а весит он всего 2,7 кг. Следовательно, Switchblade 300 легко может переносить один военный. В легкой версии этот дрон-камикадзе может преодолевать расстояние до 10 км, а время его пребывания в воздухе составляет 10 минут, поясняли в Defense Express. Цели можно уничтожать как "онлайн", управляя дроном из планшета, так и заранее запрограммировав уничтожение по координатам. Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40 мм гранате. Интересно, что при необходимости оператор может изменить цель, отменив предварительную атаку. Switchblade 300 бесшумен благодаря своему электродвигателю и развивает скорость до 160 км/ч.

Позднее, в сентябре 2022 года, министерство обороны США заказало для нужд ВСУ Switchblade 600. Весной 2023 года тяжелый свитчблейд уже использовали на фронте. Switchblade 600 значительно тяжелее "трехсотого" – 23 кг. Однако он также переносной и его можно настроить за 10 минут. Он рассчитан на полёт на расстояние до 40 км. Это расстояние он преодолевает через 20 минут, потом еще может бороздить в воздухе еще 20 минут. Скорость атаки составляет 185 км/ч, а боевую часть шестисотых используют для уничтожения бронетехники.

Switchblade 600 можно установить на наземную транспортную платформу шестью комплектами, также существует возможность пуска с воздуха, то есть он может выполнять роль боеприпаса типа воздухо-поверхность. "Шестисотые" могут быть оснащены противотанковой боеголовкой, но иметь большую дальность и стоить меньше, чем противотанковые ракеты (например "джавелины"). Система управления на базе планшета с сенсорным экраном может управлять полетом вручную или автономно, использует зашифрованные каналы передачи данных и оборудована защитой от электронного перехвата.

Дроны Phoenix Ghost

Это тактический дрон, разработанный для войны в условиях равнинной местности, хорошо подходит для использования, скажем, на Донбассе. Систему разработали в США и этот дрон подобен Switchblade. Его можно использовать для получения изображения местности, но основным предназначением остается атака врага. "Призрак Феникса" может взлетать вертикально и летать более шести часов. Он действителен против среднебронированных наземных целей и пригоден для ночного использования.

Очевидно, именно эти беспилотники использовали, например, для уничтожения российских зенитно-ракетных комплексов "ТОР М2" и "С-300ВМ" весной этого года. Важным аспектом, который отличает этот дрон от других военные эксперты называют большие углы атаки, недостижимые для большинства дронов-камикадзе, имеющих пологую траекторию полета.

Phoenix Ghost (Феникс Гост) остается крайне посвященным проектом, никакого упоминания о нем нет даже на сайте компании-разработчика Aevex Aerospace. Скорее всего "призрака" разрабатывали как средство "охоты на крупного зверя" – именно на зенитно-ракетные комплексы врага.

Дроны-камикадзе Warmate

Этот дрон-камикадзе (название от англ. War Mate (Вармейт) – боевой товарищ) разработала польская компания WB Electronics. Старт происходит через пневматический запуск из контейнерной пусковой установки. Аппарат имеет электродвигатель и складное крыло. Радиус действия составляет 10 км, а продолжительность баражирования – полчаса. Нормальная высота полета составляет 30-200 м, заявлена также максимальная высота 500 м. Максимальная скорость Warmate составляет 150 км/ч. Беспилотник может иметь взлетную массу до 4 кг, унося до 800 г взрывчатого вещества.

"Боевой товарищ" имеет автоматический режим управления полетом, а также систему возврата на случай, если не сработает. При атаке дрон заходит на цель в пике, достигая своей максимальной скорости (150 км/ч). При помощи соответствующей оптики атаку контролирует оператор. Он может отменить миссию при ударном маневре и вернуть Warmate на базу.

Есть три варианта комплектации Warmate – переносной, мобильный (на автомобильном шасси), а также усиленный – на базе специализированного бронированного автомобиля. Последний вариант предусматривает экипаж в составе 5 человек и включает в себя наземную станцию управления, 12 БпЛА – 12 ед., 24 боевые части, компрессор, баллон высокого давления, 2 катапульта, электрический бензоагрегат и выдвижную мачту для антенны.

Украинские дроны-камикадзе

Среди отечественных дронов-камикадзе следует отметить RAM II UAV. Именно на такие аппараты украинцы собирали сотни миллионов гривен в сутки. Они созданы на базе корпуса беспилотников "Аист-100". Дальность действия дрона достигает 30 км, а вес – 8 кг (в том числе боевая часть 3-4 кг). Время развертывания – 10 мин. Если БПЛА не уничтожена во время миссии, его можно использовать повторно. RAM II развивает скорость до 70 км/ч. и может достичь высоты в 1000 м.

Боевая часть RAM II UAV может быть трех типов: осколочно-фугасная, термобарическая или кумулятивная. Осколочно-фугасная предназначена для поражения живой силы на открытом пространстве и с помощью полутора сотен обломков уничтожает живую силу в зоне 15×3 м. Бронебойная пробивает броню до 40 мм и может применяться против легкой бронетехники. Термобарическая боевая часть предназначена для поражения целей внутри построек и малой бронированной техники. Максимально эффективно использовать его против укреплений противника. Убийственная сила термобарического заряда распространяется в радиусе 15 метров на открытом пространстве.

Беспилотник ST-35 "Гром" (ST-35 Silent Thunder) предназначен для поражения цели методом самоуничтожения. Комплекс имеет уникальный способ запуска с помощью вспомогательного мультикоптера. Мультиротор вертикально поднимает боеприпас на высоту 500 м, после чего отсоединяется и направляется в район цели. Сам мультиротор поднимается дальше на высоту около 1000 метров и остается в воздухе, выполняя роль ретранслятора сигнала, поддерживая устойчивую связь с боражирующим боеприпасом на расстоянии до 30-40 км.

Крейсерская скорость грома составляет 120 км/ч, в воздухе он может находиться до часа, а его радиус действия составляет 30-40 км. Боевая часть беспилотника – 3,5 кг.

Кроме того, известно о дронах-камикадзе "Бобер". Первые свидетельства этого беспилотника появились в 2022 году, когда волонтеры собирали средства на ударные БПЛА украинского производства для Главного управления разведки. 30 мая 2023 года эти дроны вероятнее всего нанесли удары по Москве и окрестностям.

FPV-дроны

Название происходит от английского First Person View – вид первого лица. Речь идет о новом массовом виде беспилотников, которым руководят через специальные очки, откуда и название. Режим FPV передает видео с камеры в реальном времени. Оператор видит местность в спецочках, как пилот, будто сидящий внутри самого БпЛА. Такие дроны развивают скорость более 100 км/ч.

Эти дроны-камикадзе быстры, маневренны и могут поражать вражескую технику даже на полном ходу или залетать в люки или узкие окна. В Украине производят тысячи таких дронов в месяц.

"У нас основной дрон - это "Пегас". Есть также вариант "Буцефал". Это 10-дюймовый дрон, который может поднимать до 2 кг. Максимальная дальность полета, на которой зафиксировано поражение - 17,4 км", - рассказывал один из производителей.

Оборудование заказывают в Китае и Европе, а затем собирают дроны в зависимости от военных нужд. Стоимость такого аппарата составляет 300-500 долларов, а поразить он может бронетехнику за миллионы даже танк.

"Для камикадзе мы применяем нагрузку 1-1,2 кг. Мощнее всего – это танчик. Если правильно проанализировать точку стояния этого танка, проанализировать его слабое место. Если он стоит и не двигается, то можно вклепать", – цитировало оператора дрона из 24- механизированной бригады "Радио Свобода".

Также СБУ сообщала об уничтожении дроном тяжелой минометной системы "Солнцепок".

"Дроны обнаружить сложнее, чем "шахеды". Потому что украинцы имеют возможность летать очень низко (15 метров). При погрузке в 1 кг взрывчатки или поражающих элементов, дальность полета составляет 3-12 км (самая комфортная дистанция 3-6 км)", – рассказывал в эфире телемарафона боец с позывным "Гагарин".

Российский дрон-камикадзе "Ланцет"

Что касается враждебных дронов-камикадзе, то самым опасным из них является "Ланцет", представленный в 2019 году.

Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета – до 40 км, может набирать высоту до 5 км. Максимальная масса беспилотника составляет 12 кг, в том числе взрывная нагрузка – до 5 кг.

Обычно "Ланцеты" действуют в паре с БПЛА "Орлан-10" – те разведывают и дают координаты для атаки "ланцетов". Российская пропаганда, начиная с осени 2022 года, часто распространяет видео поражения дронами "Ланцет" украинских ЗРК, артиллерийских установок, гаубиц и т.д. Впрочем, часто боевой части этого дрона-камикадзе бывает недостаточно для уничтожения или выведения из строя военной техники.

Эффективным средством защиты от "ланцетов" оказались обычные сетки, натянутые на определенной высоте. Такой метод борьбы с дронами неоднократно приносил успех. Эксперты однако подчеркивают , что бороться с "ланцетами" можно, но до тех пор, пока дрон не захватил цель. После того, как он зафиксировал цель, обезвредить его очень сложно.

Изготовляют "Ланцеты" сами россияне, при этом заявляют о серийных масштабах. Составляющие для производства РФ получает через параллельный импорт и неэффективные санкции. Командир подразделения аэроразведки ВСУ Юрий Касьянов в интервью BBC подчеркнул , что "Ланцет" на 80% состоит из китайских компонентов.

"Куб-БЛА"

Беспилотник "Куб-БЛА" доставляет боеприпас по координатам цели, которые задаются вручную, или изображения с целевой нагрузкой наводки. Преимуществами комплекса производители называют скрытый запуск, точность бомбомета, бесшумность и простоту в использовании.

Габариты дрона – 1210×950×165 мм. "Куб" развивает скорость 80-130 км/ч, может провести в воздухе до получаса и имеет массу полезной нагрузки 3 кг.

Иранский БПЛА "Шахеды"

Самыми известными среди украинцев являются беспилотники Shahed, известные в народе как "мопеды" из-за специфического звука при полете.

В середине июля 2022 г. российская делегация посетила Иран, где на авиабазе Кашан им представили иранские беспилотники. А уже в августе западная разведка сообщила о передаче России сотен беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о 2,4 тыс. "шахедов", которые РФ заказала в Иране.

Среди иранских моделей дронами-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. "Шахед-136" (впервые представленный иранцами в 2020 году) россияне маркируют как "Герань-2". Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет от 1000 км (заявленная дальность – 2500 км). Этот беспилотник может доставлять боевую часть до 50 кг. (общая масса дрона – 200 кг.). Крейсерская скорость дрона 180 км/ч, а летит он на высоте от 60 м до 4 км.

"Шахеды" приводятся на стационарную цель по спутниковым координатам, самостоятельно находить цели не способен, как и атаковать движущиеся объекты. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона. Запускают дрон с пусковой платформы. БпЛА имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту.

Обнаружить этот дрон можно с помощью радара, а уничтожить – любым средством ПВО. Кроме того, работая на поршневом бензиновом двигателе, беспилотник создает значительный шум, помогающий обнаружить и сбить. Иногда это удается делать обычным стрелковым оружием.

Модификации "шахедов", которые используют в Украине, разработаны специально, чтобы наносить наибольший ущерб инфраструктуре, сообщал CNN. Однако Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданскому населению. На закупках "мопедов" Россия останавливаться не планирует. Агрессоры хотят развернуть производство "шахидов" на своей территории.

Как уберечься во время атаки беспилотников

Если вы слышите звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы, оцените ситуацию и попытайтесь держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.

Найдите укрытие и старайтесь там переждать атаку, или соблюдайте правила "двух стен".

Если вы попали под обстрел на улице, найдите любое выступление, углубление в земле или канаву. Ложитесь, закройте голову руками и откройте рот.

В помещениях выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть здание при попадании снаряда.

Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела. Не оставайтесь в транспорте при обстреле.

Не пытайтесь сбить дрон самостоятельно собственным оружием в черте города, это может привести к трагическим последствиям. Полагайтесь на военных и правоохранителей.