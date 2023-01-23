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Аналитика

Война артиллерии. Украина уравнивается в количестве боеприпасов с РФ. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
23 января, 2023 понедельник
21:43
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

В начале войны российская армия могла использовать более 60 тыс. снарядов в сутки. Впоследствии этот показатель стал уменьшаться. По состоянию на сегодняшний день, по информации ГУР МО Украины, в российской армии введена жесткая экономия артиллерийских снарядов

Подготовка Украины к войне с Россией

Военно-политический обозреватель Игорь Левченко считает, что в ситуации подготовки Украины к войне нужно разделять позицию до 2014 года и после 2014 года. По мнению обозревателя, украинское военно-политическое руководство в обеих ситуациях могло бы лучше готовиться к войне с Россией. К сожалению, как отметил Левченко, политические элиты, сформировавшиеся в Украине до 2014 года, несколько наивно смотрели на Российскую Федерацию. В частности, в вопросе угроз безопасности. Такая позиция, возможно, была обусловлена тем, что большинство украинских политиков формировались в СССР и не уделяли должного внимания реальной истории отношений Украины и России. Если же говорить о событиях после 2014 года, то у нашего политического руководства был ряд просчетов. Военные же к войне готовились, потому что с начала независимости впервые столкнулись с прямым участием в боевых действиях. С другой стороны, начиная с 2015 года, когда активная фаза АТО была завершена и война перешла в затяжную фазу, в Украине не было организовано мощное и эффективное производство боеприпасов . Это довольно показательная картина. По словам Левченко, именно такие случаи и описывают подготовку Украины к войне с РФ. Военно-политический обозреватель также подчеркнул, что создание и формирование ТрО было запоздалым. Фактически центры ТрО начали формироваться в конце 2021 года, когда угроза вторжения РФ была на самом высоком уровне.

США рекомендуют отложить наступление украинской армии и лучше подготовить военных ВСУ

Американские военные эксперты анализируют ситуацию в Украине, опираясь на западную теорию ведения войны, подготовку к военным операциям и оперативное искусство. Эти теории существенно отличаются от советских и постсоветских методов ведения войны. По мнению Левченко, рекомендации американцев сначала подготовить и научить украинских военных пользоваться западным оружием, а затем начинать наступательные действия правильны. Поскольку для поддержания темпа наступления Украина должна иметь достаточное количество резервов. В частности, если говорить о Запорожском направлении как наиболее перспективном, то нам нужно иметь достаточно сил и ресурсов, чтобы с боями пройти расстояние более 100 км и освободить наши территории. В качестве примера можно привести операцию по освобождению Харьковщины, которая на определенном этапе остановилась, поскольку скорее всего у нашего командования не оставалось подготовленных резервов для продолжения наступательных действий.

Снарядный голод в российской армии

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что с начала вторжения у россиян не было лимита в использовании артиллерийских снарядов. Они могли использовать более 60 тысяч снарядов в сутки. Впоследствии этот показатель стал уменьшаться. По состоянию на сегодняшний день, по информации ГУР МО Украины, в российской армии введена жесткая экономия артиллерийских снарядов . Однако ситуация на разных участках фронта может отличаться. Россияне могут экономить боеприпасы на одном направлении и активно использовать их на другом. Однако ситуация, которая была еще летом, когда противник имел в десятки раз большее преимущество в артиллерийских боеприпасах в сутки, меняется. Что касается украинской армии, то, по отдельным данным, Украина может использовать более 5 тыс. боеприпасов в сутки. И здесь, по словам Каткова, проблема как раз не в количестве боеприпасов, а в количестве артиллерийских систем. Именно поэтому сейчас все чаще наблюдаем в новых пакетах военной помощи Украине большое количество боеприпасов к артиллерийским системам.

В Украине налаживают производство боеприпасов к артиллерии и минометам

Украина наладила производство 152-мм артиллерийских снарядов и боеприпасов к минометам. Именно поэтому можно отметить, что процесс производства боеприпасов к советским артиллерийским системам отлажен. По словам Каткова, подобные боеприпасы производятся не только в РФ и Украине. Такие боеприпасы также производятся в странах, которые были членами Варшавского договора. Дело в том, что большое количество стран в мире используют боеприпасы советского образца. Поэтому рынок производства таких боеприпасов очень насыщен. То есть, в мире есть производители, которые теоретически могли бы поставлять Украине боеприпасы именно советского образца. Однако правильным путем для Украины в любом случае будет переход на натовские артиллерийские системы и образцы боеприпасов. К тому же, как показали боевые действия в Украине, 155-мм боеприпас значительно эффективнее на поле боя.

Количество артиллерийских систем для Украины

Олег Катков считает, что ограничения по поставкам Украине оружия будут в любом случае. Это же касается и боеприпасов. Украина никогда не получит безлимит на использование артиллерийских боеприпасов. Поскольку у НАТО никогда не было теории использования в войне огненного вала. В то же время, если вспоминать слова главнокомандующего Валерия Залужного о необходимом количестве вооружений , которые нужны для освобождения Украины, то возникает вопрос, нужно ли учитывать те артиллерийские системы, которые нам уже передали. Ведь на сегодняшний день мы получили более 300 таких систем. Еще объявлено о 110 артиллерийских системах разного калибра, которые Украина получит постепенно. То есть мы уже приближаемся к цифре в 500 артиллерийских систем, о которых говорил Залужный.

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Колонка Згурца
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