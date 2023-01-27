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OPINION

Вовремя ли реагирует власть на коррупцию

Сергей Марченко
27 января, 2023 пятница
18:07
Мнение

Можно ли назвать быстрой реакцию, для которой понадобилось 149 дней? Не уверен

Вижу у нескольких друзей посты о том, какая классная власть, быстро среагировавшая на коррупционные скандалы.

Не думаю, что хвалить власть — тяжкий грех. Просто хочу уточнить, что это ложь, потому что никакой быстрой реакции не последовало.

Полковник Богдан Хмельницкий был фигурантом уголовного дела о хищении 580 тысяч долларов. О подозрениях должностным лицам Минобороны за эту сделку было объявлено 31 августа. Если бы Хмельницкого уволили тогда, никакого скандала с яйцами по 170 грн и картофелем по 22 не было бы.

Полковник Богдан Хмельницкий был фигурантом уголовного дела о хищении 580 тысяч долларов. О подозрениях должностным лицам Минобороны за эту сделку было объявлено 31 августа. Если бы Хмельницкого уволили тогда, никакого скандала с яйцами по 170 грн и картофелем по 22 не было бы

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Но нет, не уволили. Минобороны прикрыло своего сотрудника. Чтобы избавиться от подозрительного типа Минобороны понадобился мегаскандал, попавший в мировые СМИ и 149 дней с момента первого подозрения группе воров, в которую входил Хмельницкий.

Можно ли назвать быстрой реакцию, для которой понадобилось 149 дней? Не уверен.

Или увольнение Валентина Резниченко. 9 августа Наши деньги опубликовали материал о невиданной щедрости Днепровской ОГА, которая перечислила более 1 миллиарда гривен фирме Стройинвест Инжиниринг близкой подруги Резниченко Яны Хланты. Но Резниченко отлично себя чувствовал все это время. Ездил в эскорте Зеленского в освобожденный Херсон и даже снова перечислял миллионы на Стройинвест Инжиниринг. Уволен через 172 дня после публикации Юрия Николова.

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172 дня – это быстрая реакция или нет?

Мне кажется, это очень медленная реакция. Особенно, если учитывать, что когда коррупционеры из Минобороны вместо закупки бронежилетов намутили себе чуть-чуть бабушка, без тех бронежилетов погиб кто-то, кто сегодня мог бы жить

Мне кажется, это очень медленная реакция. Особенно если учитывать, что когда коррупционеры из Минобороны вместо закупки бронежилетов намутили себе немножко баблишка, без тех бронежилетов погиб кто-то, кто сегодня мог бы жить.

Так за что хвалим? За то, что, наконец, перестали сцать нам в глаза и сдали самых заметных коррупционных персонажей? А что делать с менее заметными?

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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