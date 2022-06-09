Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Риски втягивания Беларуси в войну с Украиной на стороне России достаточно ограничены. На границе с Украиной находится около 6 батальонов белорусского войска. А львиная доля армии Беларуси сконцентрирована в 30-50 км от границы с Польшей. Несмотря на то, что президент страны-агрессора России Владимир Путин подталкивает белорусского диктатора Александра Лукашенко к таким действиям, на самом деле, учитывая ландшафт местности, использование армии Беларуси достаточно ограничено. Белорусы не хотят воевать", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что в любом случае часть украинских войск находится на границе с Беларусью, ведь риски остаются.

"Но наибольшие риски связаны с подготовкой диверсионных групп, которые могут проникать через участки границы и создавать опасные для нас моменты. Генеральный штаб ВСУ понимает эти риски и принимает дополнительные меры, поэтому часть нашего войска находится на границе с Беларусью. Угрозу также составляет использование белорусской аэродромной сети российскими самолетами", - заметил Сергей Згурец.

Основатель "Белого легиона" Сергей Бульба убежден, что президент страны-агрессора России Владимир Путин не вовлекает белорусского диктатора Александра Лукашенко в войну против Украины, потому что боится, что белорусы будут переходить на сторону ВСУ .

А руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов считает, что у Александра Лукашенко нет финансов для увеличения численности белорусской армии.

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