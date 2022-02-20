"Вова, не делай маме нервы". Одесситы под флагами свободной Украины, Белоруссии и Грузии вышли на Марш единства

Кроме того, можно увидеть красно-черный стяг Организации Украинских Националистов (ОУН) и американский флаг. Об этом со ссылкой на Odessa online передает Еспресо.TV.



Участники Марша скандируют: "Одесса – это Украина!", "Одна, единая, Соборная Украина!", "Украина превыше всего".



"В условиях напряженной ситуации на наших границах, тревожных заявлений западных партнеров и новостей в иностранных медиа – сейчас нужно показать, что украинцы едины в желании защитить страну от врага. Именно поэтому организован патриотический Марш Единства", - сообщили организаторы.



Марш шел по Дерибасовской и остановился у Дюка. На Потемкинской лестнице был развернут гиганский флаг Украины, длиной 100 м, отмечает одесское издание Украинская служба информации.

Часть участников держала самодельные баннеры со словами:



"Вова, не делай маме нервы",



"Кому Лука батька, тому и Х**ло дядька",



"20 февраля началась оккупация Крыма. Крым – это Украина",



"Русский Иван – ты лед под ногами майора".



Многие были с детьми.











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