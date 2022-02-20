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"Вова, не делай маме нервы". Одесситы под флагами свободной Украины, Белоруссии и Грузии вышли на Марш единства

20 февраля, 2022 воскресенье
15:51
Общество

В воскресенье, 20 февраля 2022 года, тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства. Люди держат в руках государственные флаги Украины, Грузии, а также запрещенный режимом Лукашенко национальный белорусский бело-красно-белый флаг (БЧБ)

Кроме того, можно увидеть красно-черный стяг Организации Украинских Националистов (ОУН) и американский флаг. Об этом со ссылкой на Odessa online передает Еспресо.TV.

Участники Марша скандируют: "Одесса – это Украина!", "Одна, единая, Соборная Украина!", "Украина превыше всего".


"В условиях напряженной ситуации на наших границах, тревожных заявлений западных партнеров и новостей в иностранных медиа – сейчас нужно показать, что украинцы едины в желании защитить страну от врага. Именно поэтому организован патриотический Марш Единства", - сообщили организаторы.

Марш шел по Дерибасовской и остановился у Дюка. На Потемкинской лестнице был развернут гиганский флаг Украины, длиной 100 м, отмечает одесское издание Украинская служба информации.

Часть участников держала самодельные баннеры со словами:

"Вова, не делай маме нервы",

"Кому Лука батька, тому и Х**ло дядька",

"20 февраля началась оккупация Крыма. Крым – это Украина",

"Русский Иван – ты лед под ногами майора".

Многие были с детьми.





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