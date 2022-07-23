"Вот вам и зерновой коридор". Из-за обстрела в Одессе загорелся порт
После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Горит морской порт
Об этом через телеграмм сообщил народный депутат Украины, одессит Алексей Гончаренко
"В порту Одессы - пожар. Вот вам и зерновой коридор. Эти у**бы одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты", - отметил он.
"Так что нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна", - добавил Гончаренко.
Позже политик конкретизировал:
"Массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие".
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