"Вот вам и зерновой коридор". Из-за обстрела в Одессе загорелся порт

Об этом через телеграмм сообщил народный депутат Украины, одессит Алексей Гончаренко

"В порту Одессы - пожар. Вот вам и зерновой коридор. Эти у**бы одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты", - отметил он.



"Так что нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна", - добавил Гончаренко.

Позже политик конкретизировал:

"Массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие".

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