"Вот как это начинается": Безос выложил видео пребывания в полете

Видео Безос выложил в Instagram .



"Вот как это начинается", - подписал видео Безос.



В полете астронавты общаются в невесомости, восторженно восклицая свои впечатления.

Напомним, 20 июля, основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.

Вместе с Безосом полетели его брат Марк, 82-летняя астронавт, участница Mercury-13 Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дейма - выпускник нидерландской школы.

Ранее, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.