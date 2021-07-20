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"Вот как это начинается": Безос выложил видео пребывания в полете
Американский миллиардер, основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос опубликовал видео пребывания в капсуле во время полета в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin
Видео Безос выложил в Instagram .
"Вот как это начинается", - подписал видео Безос.
В полете астронавты общаются в невесомости, восторженно восклицая свои впечатления.
- Напомним, 20 июля, основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.
- Вместе с Безосом полетели его брат Марк, 82-летняя астронавт, участница Mercury-13 Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дейма - выпускник нидерландской школы.
- Ранее, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.
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