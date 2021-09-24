Вот это да неожиданность: Усик неожиданно поцеловал Ломаченко в ухо. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На пресс-конференцию, посвященную бою Усик - Джошуа, пришел верный друг Александра - Василий Ломаченко. Журналисты не могли обойти вниманием боксера и задали ему несколько вопросов.



В это время в кадре появился Усик, который неожиданно поцеловал Ломаченко в ухо. Боксер увидел своего друга, но не отреагировал и продолжил интервью.

Поединок Усик - Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало не ранее 23:00 (по киевскому времени). Прямая трансляция на Megogo.

Дуэль взглядов закончилась мирно, без столкновений. Боксеры улыбнулись, пожали друг другу руки и сфотографировались.

Также состоялось взвешивание боксеров перед их встречей в ринге. Александр Усик показал на весах результат 100,3 кг. Джошуа перевесил украинца, его вес - 108,9 кг.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



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