Вот это да неожиданность: Усик неожиданно поцеловал Ломаченко в ухо. Видео
Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко создали новое вирусное видео
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На пресс-конференцию, посвященную бою Усик - Джошуа, пришел верный друг Александра - Василий Ломаченко. Журналисты не могли обойти вниманием боксера и задали ему несколько вопросов.
В это время в кадре появился Усик, который неожиданно поцеловал Ломаченко в ухо. Боксер увидел своего друга, но не отреагировал и продолжил интервью.
Поединок Усик - Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало не ранее 23:00 (по киевскому времени). Прямая трансляция на Megogo.
Дуэль взглядов закончилась мирно, без столкновений. Боксеры улыбнулись, пожали друг другу руки и сфотографировались.
Также состоялось взвешивание боксеров перед их встречей в ринге. Александр Усик показал на весах результат 100,3 кг. Джошуа перевесил украинца, его вес - 108,9 кг.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
видео:
- 23 сентября стало известно, что на поединке между Джошуа и Александром Усиком будут работать судьи из Великобритании, США и Украины .
- 23 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа.
- 24 сентября Александр Усик и Джошуа провели процедуру взвешивания.
- Сразу после этого состоялась финальная дуэль взглядов.
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